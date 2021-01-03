Sağlık çalışanı korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık çalışanı korona virüsten hayatını kaybetti

03.01.2021 10:41
Sağlık çalışanı korona virüsten hayatını kaybetti, System.String[]

Kayseri Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık memuru Oğuzhan Özkan, korona virüse yenik düştü.

Kayseri Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık memuru Oğuzhan Özkan, korona virüse yenik düştü.

Devlet Hastanesinde satın alma ve muhasebe biriminde görev yapan 45 yaşındaki sağlık memuru Oğuzhan Özkan, yaklaşık bir aydır korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Özkan'ın vefatının ardından, "Sağlık ordumuzun bir neferi, kardeşimiz, personelimiz Sağlık Memuru Oğuzhan Özkan'ın vefatı bizleri derinden üzdü. Kendisine Allah'tan (cc) rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Sağlık çalışanı korona virüsten hayatını kaybetti

Oğuzhan Özkan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanı korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika


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