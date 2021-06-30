İzmit ilçesinde bulunan bir aile sağlığı merkezinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. 28 Haziran'da gerçekleşen olayda, saat 16.00 sıralarında eski sağlık çalışanı N.A.B. aile sağlığı merkezine geldi.
Aşıların bulunduğu odanın önünde bir süre bekleyen şahıs, önce koridorda ve aşı odasında kimsenin bulunmadığı bir anı bekledi. Hemen ardından ise içeriye girerek 1 flakon (6 kişilik doz) korona virüs aşısını çaldı.
Şahsın koridorda beklemesi ve aşı odasına girip çıkması ise sağlık merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlının odadan çıkarken, aile sağlığı merkezinde görev yapan kadın personel ile göz göze geldiği görüldü.
Olayın ardından ekipler detaylı çalışma başlattı. Eski sağlık çalışanı N.A.B. gözaltına alındı. Olaydan yaklaşık 3 saat sonra yakalanan N.A.B.'nin aldığı aşı şişesine el koyuldu. N.A.B., ifadesinde, aşı şişesini koleksiyon amaçlı aldığını söyledi. Soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Sağlık çalışanı koronavirüs aşısı çaldı! Yakalanınca özel koleksiyonu için aldığını söyledi - Son Dakika