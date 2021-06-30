Sağlık çalışanı koronavirüs aşısı çaldı! Yakalanınca özel koleksiyonu için aldığını söyledi - Son Dakika

İzmit ilçesinde bulunan bir aile sağlığı merkezinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. 28 Haziran'da gerçekleşen olayda, saat 16.00 sıralarında eski sağlık çalışanı N.A.B. aile sağlığı merkezine geldi.

KORİDORDA BİR SÜRE UYGUN ANIN GELMESİNİ BEKLEDİ

Aşıların bulunduğu odanın önünde bir süre bekleyen şahıs, önce koridorda ve aşı odasında kimsenin bulunmadığı bir anı bekledi. Hemen ardından ise içeriye girerek 1 flakon (6 kişilik doz) korona virüs aşısını çaldı.

ÇIKARKEN PERSONEL İLE GÖZ GÖZE GELDİ

Şahsın koridorda beklemesi ve aşı odasına girip çıkması ise sağlık merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlının odadan çıkarken, aile sağlığı merkezinde görev yapan kadın personel ile göz göze geldiği görüldü.

İFADESİNDE KOLEKSİYON AMACIYLA ALDIĞINI SÖYLEDİ

Olayın ardından ekipler detaylı çalışma başlattı. Eski sağlık çalışanı N.A.B. gözaltına alındı. Olaydan yaklaşık 3 saat sonra yakalanan N.A.B.'nin aldığı aşı şişesine el koyuldu. N.A.B., ifadesinde, aşı şişesini koleksiyon amaçlı aldığını söyledi. Soruşturma devam ediyor.