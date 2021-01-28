Sağlık çalışanı koronaya yenik düştü - Son Dakika

Evli ve 2 çocuk babası Atılım Köker'in cenazesi görev yaptığı İskenderun Devlet Hastanesine getirildi. Köker, burada düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Korona virüs teşhisi konulduktan sonra tedavi gördüğü İskenderun Devlet Hastanesinden Adana 'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırılan Köker, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sağlık memuru Atılım Köker için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi

Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı

Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 652, yoksulluk sınırı 8 bin 638 lira oldu