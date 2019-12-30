Sağlık çalışanı, yalın ayaklı çocuğa kendi çorabını giydirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık çalışanı, yalın ayaklı çocuğa kendi çorabını giydirdi - Son Dakika

Sağlık çalışanı, yalın ayaklı çocuğa kendi çorabını giydirdi

6 saat önce

ADANA'da bir evde çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen ve itfaiye erleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansta tedaviye alınan yalın ayaklı 5 yaşındaki kız çocuğuna, ambulansta görevli acil tıp teknisyeni Fadime Karaca kendi çorabını giydirdi.

Sağlık çalışanı, yalın ayaklı çocuğa kendi çorabını giydirdi, System.String[]

ADANA'da bir evde çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen ve itfaiye erleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansta tedaviye alınan yalın ayaklı 5 yaşındaki kız çocuğuna, ambulansta görevli acil tıp teknisyeni Fadime Karaca kendi çorabını giydirdi. Sağlık çalışanının yürekleri ısıtan davranışı sosyal medyada övgü aldı.

Yangın, 28 Aralık gecesinde Seyhan ilçesindeki Yeşiloba Mahallesi 46030 Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Evi tamamen sarıp, üst kat balkonlara da sıçrayan yangına itfaiye ekipleri 3 araçla müdahale etti. İtfaiye erleri, yoğun dumandan etkilenen ve alevlerden dolayı binadan çıkamayan biri çocuk, biri 5 aylık hamile kadın, 11 kişiyi merdivenli araçla birer birer kurtardı. 8 kişi, ambulanslarda ayakta tedavi edilirken, 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatte söndürülen yangın, binada büyük çaplı hasara neden oldu.Şakirpaşa 112 Acil Servisi'ne bağlı ambulansta görev yapan  acil tıp teknisyeni  Fadime Karaca'nın, dumandan etkilenen, ismi açıklanmayan ve ayakları çıplak olan 5 yaşındaki kız çocuğuna üşümesin diye kendi çorabını giydirdi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, vatandaşların içini ısıtırken, sosyal medya kullanıcıları, Karaca'ya övgüler yağdırdı.


İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Başvuru ve ödeme süresi yarın sona eriyor
Hastalarına öncelik verilmeyince muayene odasını dağıttılar Beylikdüzü'nde ilkokul çatısı fırtına nedeniyle uçtu İstanbul'da ağaç, yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi

Son Dakika Haberleri
17:02 Evinde baygın bulunan kadın kaldırıldığı hastanede öldü - Son Dakika
17:02 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika
17:02 Samsun Büyükşehir Belediyesinden zabıtaya hizmet içi eğitim semineri - Son Dakika
17:02 Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika
17:01 THY, Çin'de Xi'an uçuşlarına başladı - Son Dakika
16:45 Sipariş götüren motosikletli kurye kazada öldü - Son Dakika
16:33 İstanbul Havalimanı'nda sert rüzgâr gecikmelere neden oluyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 17:02:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık çalışanı, yalın ayaklı çocuğa kendi çorabını giydirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]