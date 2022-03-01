Sağlık çalışanı, yürümekte zorlanan yaşlı kadını kucağında taşıdı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanı, yürüme güçlüğü çeken yaşlı kadını kucağında ambulansa taşıdı, tedavisinin ardından tekrar evine götürdü.

Dulkadiroğlu ilçesinde evlerinden çıkamayan ve yatağa bağımlı hastalar için İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Evde Sağlık Hizmetleri" ekipleri, kırsal Çiğli Mahallesi'nde oturan evde bakım hastası 77 yaşındaki Cennet Ünlüyurt'u ziyaret etti.

Sağlık durumu kötü olan yaşlı kadını hastaneye götürmek isteyen ekipler, hastayı sedyeyle merdivenden indirmekte zorlandı. Bunun üzerine sağlık memuru Ali Demir, kadını kucağında ambulansa kadar taşıdı. Sağlık çalışanı, yaşlı kadını tedavisinin ardından tekrar kucağında taşıyarak evine bıraktı.

Bu anlar, Demir'in mesai arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.