Sağlık çalışanın burnunu kıran korona hastası tahliye oldu - Son Dakika
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Sağlık çalışanın burnunu kıran korona hastası tahliye oldu

25.04.2022 15:42
Sağlık çalışanın burnunu kıran korona hastası tahliye oldu

ÜMRANİYE Devlet Hastanesi'nde geçtiğimiz ay sağlık çalışanı Mustafa Yaşar'ın burnunu kırdığı gerekçesiyle yargılanan, olay tarihinde korona hastası olan Hakan Coşkun, tutuklu geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edildi.

ÜMRANİYE Devlet Hastanesi'nde geçtiğimiz ay sağlık çalışanı Mustafa Yaşar'ın burnunu kırdığı gerekçesiyle yargılanan, olay tarihinde korona hastası olan Hakan Coşkun, tutuklu geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edildi.

Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Hakan Coşkun SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada müşteki Mustafa Yaşar ve taraf avukatları da hazır bulundu. Sanık Hasan Coşkun olay günü ağır geçirdiği korona hastalığının, ikinci günü olduğunu söyledi. Sağlık ekiplerince Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü belirten Coşkun, "Doktor muayene ettikten sonra yan tarafa geçmemi, kan alacağını söyledi. Yan tarafa geçtiğimde müşteki olan hemşire uyuyordu. Uyandırdım. Uykudan uyandığı için tedirgin bir hali vardı. Sedyeye uzanmamı istedi. Kalçadan iğne yaparken çok şiddeti bir şekilde batırdı. İğnenin girişine ve çıkışını ağır şekilde hissettim. Yerimden kalkamadım" dedi.

"PANİKLEYEREK KAFA ATTIM"

Hemşire Mustafa Yaşar'ın sedyeden kalkmasına da yardımcı olmadığını iddia eden Coşkun, 'Kalksana seni bekliyorum' diye sert bir şekilde söylendiğini öne sürdü. Coşkun "Ben de 'Sizin eliniz çok ağır size kan aldırmak istemiyorum' dedim. Bunun üzerine 'Nereye gidersen git' dedi. Odadan çıkıp kendisini şikayet etmeye giderken arkamdan geldi. Orada bulunan görevliye hemşirenin adını sorunca, 'Sanane lan' diyerek küfür etti. Üzerime yürümeye başlayınca ben de panikleyerek kafa attım" dedi.

"YÜZÜME KAFAYLA VURDU VE TAZI GİBİ KAÇTI"

Müşteki sağlık çalışanı Mustafa Yaşar ise olay tarihinde gece nöbetçisi olduğunu, hastaneye gelen sanığa doktorun iğne yazdığını ve kan alınacağını söylediğini belirtti. İğne yaptıktan sonra sanığın kendisine 'Sen bilmiyorsun. Bir pamuk bile koymadın. Sana kan aldırmam' dediğini söyleyen müşteki Yaşar, sanığa başkasına kan aldırabileceğini söylediğini kaydetti.Sanığın söylenerek çıktığını belirten müşteki Yaşar,  "Şikayet ederse Sağlık Bakanlığı'nın beni bulabileceğini, burada olduğumu, adımı kendisine söylemek zorunda olmadığımı söyledim. Bana 'Sen artistsin, ben seni bulurum' diyerek yüzüme kafasıyla vurdu ve tazı gibi de kaçtı. Benim burnum kırıldı. Peşinden koştum, bu sırada yere düştü. O an vurmak için elimi salladım ancak, temas etti mi bilmiyorum. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak Coşkun'un tahliyesine karar verdi.

İDDİANAMEDENAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Hakan Coşkun'un sağlık çalışanı Mustafa Yaşar'a 11 Şubat 2022 tarihinde darp ve tehdit ettiği belirtiliyor. İddianamede Hakan Coşkun'un "Sağlık çalışanına yönelik tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 11 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.


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Ümraniye Devlet Hastanesi, Asliye Ceza Mahkemesi, Mustafa Yaşar, Hakan Coşkun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanın burnunu kıran korona hastası tahliye oldu - Son Dakika


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