(İSTANBUL - Özel) Sağlık çalışanına, aile sağlığı merkezi içinde hırsızlık şoku - Son Dakika

(İSTANBUL - Özel) Sağlık çalışanına, aile sağlığı merkezi içinde hırsızlık şoku

18.11.2020 09:27

(İSTANBUL - Özel) Sağlık çalışanına, aile sağlığı merkezi içinde hırsızlık şoku "İğne yaptırmak" bahanesi ile gelip, sağlık personelinin cep telefonunu çaldılar Esenyurt 16 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne "iğne yaptırmak" bahanesi ile gelen iki şüpheli kadın, sağlık personelinin cep telefonunu...

(İSTANBUL - Özel) Sağlık çalışanına, aile sağlığı merkezi içinde hırsızlık şoku

"İğne yaptırmak" bahanesi ile gelip, sağlık personelinin cep telefonunu çaldılar

İSTANBUL - Esenyurt 16 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne "iğne yaptırmak" bahanesi ile gelen iki şüpheli kadın, sağlık personelinin cep telefonunu çalarak kaçtı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Esenyurt'ta bulunan bir Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. "İğne yaptırmak" bahanesi ile Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen iki şüpheli kadın, sağlık personelinin cep telefonunu çalıp olay yerinden koşarak uzaklaştılar. Şüpheli kadınlar olay yerinden kaçtıktan sonra telefonunun çalındığı fark eden sağlık personeli kadın, olayla ilgili polise şikayetçi oldu. Polis ekipleri kaçan 2 hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

"Masada telefonum vardı ama bir baktık ki yok olmuş"

Sağlık çalışanlarının iyi niyetlerinin suiistimal edildiğini söyleyen Sağlık Personeli Gül Şeran, "İki tane hasta geldi ve aylık iğne vurduracağını söyledi. Bende odaya geçip hemşireye söyledim. Dışarıya çıktığımda ise ikisi de kaybolmuştu. O anda da masada telefonum vardı ama bir baktık ki yok olmuş. Sonra kamera kayıtlarını inceledik ve hastalar tarafından telefonumun çalındığını gördük. Şikayette bulundum. Biz burada insanlara hizmet ediyoruz ama onlar bizim iyi niyetimizi kullandılar" dedi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hasta gibi Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen kadının, masa üzerinde bulunan cep telefonunu çalarak gitmesi yer alıyor.

(İSTANBUL - Özel) Sağlık çalışanına, aile sağlığı merkezi içinde hırsızlık şoku
(İSTANBUL - Özel) Sağlık çalışanına, aile sağlığı merkezi içinde hırsızlık şoku
(İSTANBUL - Özel) Sağlık çalışanına, aile sağlığı merkezi içinde hırsızlık şoku
(İSTANBUL - Özel) Sağlık çalışanına, aile sağlığı merkezi içinde hırsızlık şoku
(İSTANBUL - Özel) Sağlık çalışanına, aile sağlığı merkezi içinde hırsızlık şoku
(İSTANBUL - Özel) Sağlık çalışanına, aile sağlığı merkezi içinde hırsızlık şoku

Sağlık Personeli, Hırsızlık, Esenyurt, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa (İSTANBUL - Özel) Sağlık çalışanına, aile sağlığı merkezi içinde hırsızlık şoku - Son Dakika


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