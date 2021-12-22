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SAĞLIK ÇALIŞANINA DEMİR DUBAYLA SALDIRDI, İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU - Son Dakika

SAĞLIK ÇALIŞANINA DEMİR DUBAYLA SALDIRDI, İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU

22.12.2021 16:27

Adana'da, bir özel hastanede anestezi teknikeri ve nöbetçi idari amir olarak çalışan Emre Gülaşı'nın (25) darbedilmesi olayında Gülaşı'ya demir dubayı fırlatan Ömer Yılmaz Alpşar'ın (25) ağabeyi Zafer Alpşar (32), olay günü 7 yaşındaki kızı Ela'nın üzerine demir kapı düştüğünü ve aceleyle...

Adana'da, bir özel hastanede anestezi teknikeri ve nöbetçi idari amir olarak çalışan Emre Gülaşı'nın (25) darbedilmesi olayında Gülaşı'ya demir dubayı fırlatan Ömer Yılmaz Alpşar'ın (25) ağabeyi Zafer Alpşar (32), olay günü 7 yaşındaki kızı Ela'nın üzerine demir kapı düştüğünü ve aceleyle söz konusu hastaneye gittiklerini söyledi. Alpşar, "Kızımın ayağında parçalı kırık vardı. 18.00 civarında hastaneye girdik. Girişte ilgisizlik vardı zaten. Nöbetçi doktor sağ olsun daha sonra ilgilendi. Fakat ortopedi uzmanı yoktu. Bekleyin dediler. Ardından gelmeyeceğini söylediler. Bunun üzerine doktor bizi başka bir özel hastaneye sevk etti. Taburcu işlemlerini yaptık" dedi.

'KIZINIZI HASTANEDEN ÇIKARAMAZSANIZ' DEDİLER

Hastaneden çıkış yaptıkları sırada yanlarına Emre Gülaşı'nın geldiğini söyleyen Alpşar, anestezi teknikerinin kendilerine, 'Bu çocuğu hastaneden çıkaramazsınız' dediğini öne sürdü. Gülaşı'nın daha sonra ortopedi uzmanını aradığını dile getiren Alpşar, "Çağırın doktor gelsin dedim. Bunun üzerine doktoru aradı. Ortopedi uzmanı 5 bin lira karşılığında tedavi edeceğini söyledi. Ben de buna sinirlendim. 'Kızımı 5 bin lira için mi iki saattir bekletiyorsunuz?' dedim. Yine de kabul ettim. Kartımı çıkarıp ödeyecektim ki 'parayı nakit vereceksin' dediler. Olayın patlama noktası da bu oldu. Kardeşim sinirine hakim olamadı" diye konuştu.

'ORTADA BİR TAHRİK VAR'

Kamera kayıtlarının sesli bir şekilde incelenmesi durumunda yaşadıklarının anlaşılacağını söyleyen Alpşar, "Ne olursa olsun kardeşim bir sağlık çalışanına zarar verdiği için pişman. Ben de pişmanım. Sağlık görevlileri bizim kardeşlerimizdir. Fakat ortada tahrik var. Bir evlat söz konusu. 5 bin lira değer biçip bekletiyorlar. Böyle nakit ödeme şartı sunulamaz. Bir baba olarak çok üzüldüm. Bunlar olacak şeyler değil. Şikayetçi de olduk. Hukuki süreci takip edeceğiz" diye konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANINA DEMİR DUBAYLA SALDIRDI, İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU
SAĞLIK ÇALIŞANINA DEMİR DUBAYLA SALDIRDI, İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU
SAĞLIK ÇALIŞANINA DEMİR DUBAYLA SALDIRDI, İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU
SAĞLIK ÇALIŞANINA DEMİR DUBAYLA SALDIRDI, İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU

Ömer Yılmaz, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAĞLIK ÇALIŞANINA DEMİR DUBAYLA SALDIRDI, İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: SAĞLIK ÇALIŞANINA DEMİR DUBAYLA SALDIRDI, İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU - Son Dakika
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