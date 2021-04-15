Son dakika haberi: SAĞLIK ÇALIŞANINA SALDIRI DAVASINDA SANIĞIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ - Son Dakika

Özden ATİK İstanbul, DHA İSTANBUL Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit'i, maskesini doğru takması için uyarıda bulunduğu gerekçesiyle darp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Furkan Toraman'ın tahliye talebi reddedildi.

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki-sanık Furkan Toraman tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nde (SEGBİS) yaşanan teknik arıza nedeniyle katılamadı. Müşteki-sanık Rıfat Babayiğit ise duruşmaya gelmedi.

SAĞLIK ÇALIŞANI İÇİN KATİ RAPOR ALINACAK

Hakim, bir önceki celse sol gözünde yüzde 95 görme kaybı olduğunu belirten hasta bakıcı Rıfat Babayiğit'in gözündeki kayba ilişkin kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurulu 2. İhtisas Kurulu'na yazılan yazıya cevap geldiğini belirtti. Adli Tıp Kurumu'nca Rıfat Babayiğit hakkında kesin rapor verilebilmesi için sadece hastane raporlarının yeterli olmadığı, muayene edilmesi gerektiğinin bildirildiği belirtildi. Bunun üzerine söz verilen müşteki-sanık Babayiğit'in avukatı Emir Şahin, Müvekkilimi muayenesi için ilerleyen günlerde Adli Tıp Kurumu'na götüreceğim dedi.

TUTUKLULUĞUNA YAPTIĞI İTİRAZ REDDEDİLDİ

Müşteki-sanık Furkan Toraman'ın tutukluluğuna ilişkin yaptığı itirazın, ağır ceza mahkemesince reddedildiği tutanağa geçti. Bunun üzerine söz verilen avukatı, Müvekkilim sabit ikametgah sahibidir. Uzun süredir tutukludur, tutuklama infaza dönüşmüştür. Müşteki tarafın da olayda tahriki vardır. Tahliyesini talep ederim. Müvekkilim tahliye edilmeyecekse gelecek celse duruşmada hazır edilmesini talep ediyorum dedi.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan henüz kesin rapor alınmamış olması, delillerin tam olarak toplanamamış olması, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle müşteki-sanık Furkan Toraman'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyanın Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu'ndan dönüşünün beklenmesine ve sanığın bir sonraki celse duruşmada hazır edilmesine karar verildi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede hasta bakıcı Rıfat Babayiğit ile saldırgan Furkan Toraman müşteki-şüpheli sıfatıyla yer aldı. İddianamede, 25 Eylül 2020'de taraflar arasında maske takılmaması nedeniyle tartışma yaşandığı, Furkan Toraman'ın Senin kanını emerim, senin kanını içeceğim diyerek tehdit ettiği kaydedildi. Tartışmanın bunun üzerine kavgaya döndüğü ve tarafların karşılıklı olarak birbirlerini darp ettikleri anlatıldı. Rıfat Babayiğit'in, adli tıp raporunda göz korneasının zarar gördüğü ve yaralamanın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte hafif olmadığı vurgulandı. Tartışma nedeniyle hasta bakıcı Rıfat Babayiğit'in, elindeki bant makinasıyla kendisine saldırdığını ve sırtında yara olduğunu iddia eden ve sırtında sıyrık izleri belirlenen Furkan Toraman'ın ise hafif derecede yaralandığı ve şikayetçi olmadığı belirtildi. Hasta bakıcı Rıfat Babayiğit'in Basit yaralama suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istenirken, Furkan Toraman'ın ise Yaralama ve Tehdit suçlarından 2 yıldan 6 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

İlk duruşmada ifade veren Furkan Toraman, Ben ve nişanlım hastaneye gitmiştik, maskem burnumun altına düştüğünden Rıfat Bey beni uyardı. Ben de maskemi düzelttim, daha sonra orada beklerken tekrar maskem düştü. Bu sefer Rıfat Bey beni yüksek ses ile uyardı. Ben de sesini niye bu kadar yükselttiğini sordum. Kendisi bana 'Seni buradan attırırım' dedi. Ben de 'Sen kimsin de beni attırıyorsun' dedim. Rıfat Bey'in gözü sürekli üzerimdeydi. Ben de Niye bakıyorsun benimle ne alıp veremediğin var' dedim, bunun üzerine aramızda tartışma yaşandı. Bu sırada nişanlım bayıldı, ben de ona müdahale ettim. Rıfat'la tartışmamız devam etti. Benim üzerime saldırdı. Ben de kendimi savunmak için yumruk salladım. Yumruk onun gözüne geldi. Bunun böyle olmasını istemezdim. Nişanlımın başındayken Rıfat gelip elinde bir bant makinesiyle sırtıma vurdu. Olaydan dolayı çok pişmanım. Özür diliyorum demişti.

HASTA BAKICI ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Gözüne aldığı yumruk nedeniyle yüzde 95 göz kaybı yaşadığını söyleyen hasta bakıcı Rıfat Babayiğit ise Bu olaydan dolayı psikolojim bozulduğu için psikolojik tedavi görüyorum. Karşı taraftan şikayetçiyim demişti.