Sağlık çalışanına saldırıyı kınadılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık çalışanına saldırıyı kınadılar - Son Dakika

Sağlık çalışanına saldırıyı kınadılar

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta dün sağlık çalışanı Serhat İğci'ye yönelik şiddet, sağlık çalışanları tarafından kınandı.

Sağlık çalışanına saldırıyı kınadılar, System.String[]

Kahramanmaraş'ta dün sağlık çalışanı Serhat İğci'ye yönelik şiddet, sağlık çalışanları tarafından kınandı.


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde toplanan sağlık çalışanları, ellerinde pankart açarak tepkilerini gösterdi.


Grup adına konuşan Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Bünyamin Mutlu Demirci, sağlıkta şiddet olaylarına karşı tek yürek olunması gerektiğini söyledi.


Sağlık çalışanlarının her ortamda fedakarca çalıştığını ifade eden Demirci, "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyoloji kliniğinde görevli meslektaşımız, kardeşimiz Serhat İğci kendini bilmez hasta yakınları tarafından alçakça bir saldırıya uğramış ve darp edilmiştir. Meslektaşımızın hayati tehlikesi söz konusu olup, halen yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulmaktadır. Serhat Kardeşimizin bir an evvel sağlığına kavuşarak, hizmet vermeye başlaması en büyük temennimizdir. Bugün burada artarak devam eden sağlıkta şiddet olaylarına karşı tek yürek olduğumuzu göstermek için toplanmış bulunuyoruz. Serhat kardeşimize yapılan bu insanlık dışı saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyor, böyle olayların bir daha yaşanmaması adına; adaletin tesisi noktasında mahkemelerimize güvencimizin tam olduğunu bildiriyoruz. Halkımızı; gece gündüz demeden kendilerine fedakarca hizmet eden sağlık çalışanlarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz. Sağlık çalışanlarının da sizlerin birer kardeşi, evladı, olduğunu hatırlatmak isteriz" diye konuştu.


Dün yaşanan olayda, iddiaya göre, hasta yakını Veli G., beli ağrıyan eşi Ü.G.'yi tedavi için acil servis bölümüne getirmiş, Veli G. eşini MR çekilmesi için radyoloji bölümüne götürmüş, burada görevli sağlık teknisyeni Serhat İğci ile önce tartışıp daha sonra darp etmişti. Olay sonrası hastane koridorlarından ayrılan Veli G. güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde, Veli G.'nin koridordan yürüdüğü ve güvenlik görevlilerinin de arkasından geldiği görüldü. Veli G.'nin ardından sağlık teknisyeni Serhat İğci'nin de koridorda yüzünü tutarak yürümesi yer alıyor. - KAHRAMANMARAŞ

Sütçü İmam Üniversitesi, Mutlu Demirci, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:08 Kaynak: İHA
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