Son Dakika Haberleri: Sağlık Çalışanına Şiddet Güvenlik Kamerasında

Sağlık Çalışanına Şiddet Güvenlik Kamerasında

7 dakika önce

Karaman'da, pansuman yaptırmak için gittiği özel hastanede sağlık personeline saldıran kişi güvenlik kameralarına yansıdı.

Sağlık Çalışanına Şiddet Güvenlik Kamerasında, System.String[]
Karaman'da, pansuman yaptırmak için gittiği özel hastanede sağlık personeline saldıran kişi güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Mansur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki özel bir hastanede ameliyat olan E.Ö, pansuman yaptırmak istedi.

Pansuman yaptırdığı sırada E.Ö, "canını acıttığı" iddiasıyla sağlık görevlisi Abdulsemih G'ye tepki gösterdi.

Çıkan tartışma sonucu E.Ö, Abdulsemih G'ye saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Ö, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Saldırı anı hastanedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Abdulsemih G'nin muayene odasından kaçarak koridora çıktığı, peşinden giden E.Ö'nün tekme ve yumrukla saldırdığı, diğer çalışanların ise araya girdiği görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:30 Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Karaman, Güncel
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