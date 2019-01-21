Son Dakika Haberleri: Sağlık Çalışanına Şiddet Protesto Edildi

Sağlık Çalışanına Şiddet Protesto Edildi

31 dakika önce

Öz Büro İş Sendikası Giresun Şubesi, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde görevli personele bir hasta yakınınca yapılan sözlü ve fiziki saldırıyı protesto etti.

Sağlık Çalışanına Şiddet Protesto Edildi, System.String[]
Öz Büro İş Sendikası Giresun Şubesi, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde görevli personele bir hasta yakınınca yapılan sözlü ve fiziki saldırıyı protesto etti.

Hastane başhekimliği önünde toplanan sendika üyeleri adına basın açıklamasını okuyan şube başkanı Hamza Türkmen, sendikalarının üyesi olan sağlık çalışanına yönelik gerçekleştirilen olayı kınadıklarını söyledi.

Hasta ve hasta yakınlarına yardımcı olmak için büyük fedakarlıklarla gece gündüz demeden hizmet veren sağlık çalışanlarına fiziki ve sözlü şiddet haberlerinin her geçen gün artarak devam ettiğini savunan Türkmen, "Hastanelerde, özellikle de acil servislerde darp olaylarının son bulması için gerekli önlemlerin ivedilikle alınmasını istiyoruz. Bizler her platformda şiddetin her türlüsüne karşıyız. Şiddete 'hayır' diyoruz." diye konuştu.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:15 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Birlikte Yaşadığı Adamı Kalbinden Bıçakladı, Cinayet Anı 112 Kayıtlarına Yansıdı Ünlü Prof. Dr. Üstün Dökmen'in Kurduğu Eğitim Akademisinde Şiddet Skandalı

En Acı Veda! Ünlü Oyuncu Mesut Akusta, Annesini Son Yolculuğuna Uğurladı Son Dakika! Suriye'de ABD ve YPG'nin Ortak Devriyesine Saldırı Düzenlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 14:46:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık Çalışanına Şiddet Protesto Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]