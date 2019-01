Sağlık Çalışanına Şiddet Protesto Edildi

Öz Büro İş Sendikası Giresun Şubesi, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde görevli personele bir hasta yakınınca yapılan sözlü ve fiziki saldırıyı protesto etti.

Hastane başhekimliği önünde toplanan sendika üyeleri adına basın açıklamasını okuyan şube başkanı Hamza Türkmen, sendikalarının üyesi olan sağlık çalışanına yönelik gerçekleştirilen olayı kınadıklarını söyledi.



Hasta ve hasta yakınlarına yardımcı olmak için büyük fedakarlıklarla gece gündüz demeden hizmet veren sağlık çalışanlarına fiziki ve sözlü şiddet haberlerinin her geçen gün artarak devam ettiğini savunan Türkmen, "Hastanelerde, özellikle de acil servislerde darp olaylarının son bulması için gerekli önlemlerin ivedilikle alınmasını istiyoruz. Bizler her platformda şiddetin her türlüsüne karşıyız. Şiddete 'hayır' diyoruz." diye konuştu.



Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

