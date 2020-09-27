"Sağlık çalışanına şiddet, sadece mağdurun değil, toplumun ortak sorunudur" - Son Dakika

"Sağlık çalışanına şiddet, sadece mağdurun değil, toplumun ortak sorunudur"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık çalışanına şiddetin toplumun ortak sorunu olduğunu ve şiddete karşı bir olması gerektiğini vurguladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık çalışanına şiddetin toplumun ortak sorunu olduğunu ve şiddete karşı bir olması gerektiğini vurguladı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık çalışanına şiddet, sadece mağdurun sorunu ve yasanın konusu değildir. Toplumun ortak sorunudur. Dostça çalışma ortamı, nitelikli hizmet güvencesidir. Yasa ve ahlak iş birliği yapmalıdır. Dahası: Sağlık çalışanı, savaşta bile güvence altındadır. Şiddete karşı bir olmalıyız" ifadelerini kullandı.
(Mehmet Kalay/İHA)
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