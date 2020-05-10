Sağlık çalışanından 74 yaşındaki annesine duygulandıran sürpriz - Son Dakika

Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Covid-19 servisinde çalışan bir hemşire nöbet dönüşü elinde çiçekle 74 yaşındaki annesine sürpriz yaptı, sosyal mesafe kuralına uyarak Anneler Günü'nü kutladı. Anne ve kızın buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelede en ön sıralarda bulunan sağlık çalışanları uzun süredir yoğun mesai harcayarak hizmetlerine devam ediyor. Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde Covid-19 servisinde çalışan Değer Kanaç isimli hemşire, gece nöbeti dönüşü haftalardır görmediği Cihangir Mahallesi'nde oturan annesi 74 yaşındaki Elife Yaşın'a elinde çiçekle sürpriz yaptı. Evinin bahçesine çıkan annesinin Anneler Günü'nü kutlayan Kanaç ile Yaşın'ın buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Kanaç, annesine kendisine dikkat etmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Kızının Anneler Günü kutlaması ile ilgili duygularını ifade eden Yaşın, "Çok sevindim çok memnum oldum. Uzun zamandır görüşmüyorduk zaten. Çok özledim virüs bitse de görüşsek" dedi.

"Sevdiklerimize hasretiz"

Kanaç da duygulandığını belirterek, "Annemle birlikte bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Özellikle sağlık çalışanlarının annelerinin Anneler Günü'nü kutluyorum. Çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Sevdiklerimize hasretiz. İnşallah bu günleri hep birlikte atlatacağız. Birkaç haftadır görmüyorum annemi. Gördüğüm zamanlarda da buradan geçerken el sallaşıyoruz evime geçiyorum" diye konuştu.

(Murat Delice/İHA)