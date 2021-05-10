Sağlık çalışanı sahte seyahat belgesi ile dolandıran şahıs yakalandı - Son Dakika

Sağlık çalışanı sahte seyahat belgesi ile dolandıran şahıs yakalandı

10.05.2021 09:55

17 günlük tam kapanma nedeniyle İstanbul'dan Giresun'a gidebilmek için Şişli Kaymakamlığına başvuran sağlık çalışanı seyahat izin belgesini alamadı.

17 günlük tam kapanma nedeniyle İstanbul'dan Giresun'a gidebilmek için Şişli Kaymakamlığına başvuran sağlık çalışanı seyahat izin belgesini alamadı. Çıkışta kendisine yaklaşarak seyahat belgesi ayarlayabileceğini söyleyen şahsa 400 lira veren sağlık çalışanı, uçak bileti almak isteyince dolandırıldığını anladı. Sağlık çalışanının ihbarı üzerine operasyon düzenleyen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcıyı kıskıvrak yakaladı.

Sağlık çalışanı Turgay E., İstanbul'dan Giresun'a gitmek için Şişli Kaymakamlığına başvuruda bulundu. Randevuya giden E., kaymakamlıkta yaptığı görüşmede seyahat izin belgesi alamadı. Binadan çıkan E.'nin yanına Turan T. isminde bir şahıs yaklaşarak kendisine seyahat izin belgesi alabilmek için 2 gün sonra verdiği telefon numarasını araması gerektiğini söyledi. İki gün sonra yapılan telefon görüşmesinde Turan T. 400 TL karşılığında seyahat belgesi ayarlayabileceğini söyledi. Görüşme sonrasında şahısla anlaşan Turgay E., Merkez Mahallesi Çobançeşme Caddesi üzerinde evrakı teslim aldı.

Sağlık Çalışanı Turgay E., seyahat belgesini aldıktan sonra internet üzerinden uçak bileti almak istedi. Ancak sağlık çalışanın aldığı izin belgesi sistem üzerinde gözükmedi. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan Turgay E. polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Turgay E.'ye verilen izin belgesini inceleyen polis ekipleri, evrakın altında 1 yıl önce görevli memurun imzasının bulunduğunu, evrakın renkli fotokopi yöntemiyle çoğaltıldığını belirledi.

SAĞLIK ÇALIŞANINI DOLANDIRAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Dolandırıcının kimliğini belirleyen polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Emniyette 5 adet "dolandırıcılık" suçundan ve 2 adet "yaralama" kaydı bulunan Turan T.'nin evine baskın düzenledi. Evinde ulaşılamayan şahıs, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Çağlayan Yıldızhan Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Turan T. sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak "nitelikli dolandırıcılık" ve "evrakta sahtecilik" suçlarından adli işlemleri yapılan Turan T., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sağlık çalışanı sahte seyahat belgesi ile dolandıran şahıs yakalandı
Sağlık çalışanı sahte seyahat belgesi ile dolandıran şahıs yakalandı
Sağlık çalışanı sahte seyahat belgesi ile dolandıran şahıs yakalandı
Sağlık çalışanı sahte seyahat belgesi ile dolandıran şahıs yakalandı

Kağıthane, İstanbul, Giresun, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sağlık çalışanı sahte seyahat belgesi ile dolandıran şahıs yakalandı - Son Dakika


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