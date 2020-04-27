Sağlık çalışanının kızına jandarmadan doğum günü sürprizi - Son Dakika

Valilik ise "İyi ki doğdun Azra" başlığıyla doğum gününde yaşanan anların yer aldığı video paylaştı.

Akçaoğlu'nun kızının doğum gününün kutlanması talebinin yerine getirilmesi için Vefa Sosyal Destek Grubu 'nda görevli jandarma personeli harekete geçti.

Samsun Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da görevli sağlık çalışanı Banu Akçaoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle Samsun'un Çarşamba ilçesinde babaannesiyle yaşayan kızı Azra'nın doğum gününü kutlamaya gelemedi.

İstanbul 'daki görevinden dolayı kızının yanında bulunmayan sağlık çalışanının, kızına doğum günü yapılması talebini jandarma yerine getirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi

Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış

Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi

Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi

Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım