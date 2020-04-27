Sağlık çalışanının kızına jandarmadan doğum günü sürprizi - Son Dakika

Sağlık çalışanının kızına jandarmadan doğum günü sürprizi

İstanbul'daki görevinden dolayı kızının yanında bulunmayan sağlık çalışanının, kızına doğum günü yapılması talebini jandarma yerine getirdi.

İstanbul'daki görevinden dolayı kızının yanında bulunmayan sağlık çalışanının, kızına doğum günü yapılması talebini jandarma yerine getirdi. Samsun Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da görevli sağlık çalışanı Banu Akçaoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle Samsun'un Çarşamba ilçesinde babaannesiyle yaşayan kızı Azra'nın doğum gününü kutlamaya gelemedi. Akçaoğlu'nun kızının doğum gününün kutlanması talebinin yerine getirilmesi için Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli jandarma personeli harekete geçti. Pasta yaptıran ekipler, minik Azra'nın yaşadığı eve giderek sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Valilik ise "İyi ki doğdun Azra" başlığıyla doğum gününde yaşanan anların yer aldığı video paylaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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