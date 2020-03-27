SAĞLIK ÇALIŞANININ KÜÇÜK KIZI : BENİ BABAMA KAVUŞMAKTAN MAHRUM BIRAKMAYIN, LÜTFEN EVDE KALIN. - Son Dakika

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SAĞLIK ÇALIŞANININ KÜÇÜK KIZI : BENİ BABAMA KAVUŞMAKTAN MAHRUM BIRAKMAYIN, LÜTFEN EVDE KALIN.
7 saat önce
istanbul DHAİstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki kızı Alara Elif, "Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın.
istanbul DHA
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki kızı Alara Elif, "Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın" çağrısını paylaştı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı paylaşımda bulundu. Paylaşımda bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki kızı Alara Elif, evde kalın çağrısında bulundu. Küçük kız, "Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:08 Kaynak: DHA
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