Son Dakika › Güncel › Sağlık çalışanının küçük kızı : Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın, lütfen evde kalın - Son Dakika
Sağlık çalışanının küçük kızı : Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın, lütfen evde kalın
7 saat önce
İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğü, 2 yaşındaki kızı Alara Elif'in, "Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın.
İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğü, 2 yaşındaki kızı Alara Elif'in, "Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın" çağrısını paylaştı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı paylaşımda bulundu. Paylaşımda bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki kızı Alara Elif, evde kalın çağrısında bulundu. Küçük kız, "Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:11 Kaynak: DHA
Son Dakika CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik Özel hastanede "6 koronavirüs vakası var" iddiası pahalıya patladı