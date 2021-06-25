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Sağlık çalışanının ölümü olayında eski eşi tutuklandı - Son Dakika

Sağlık çalışanının ölümü olayında eski eşi tutuklandı

25.06.2021 13:21
Sağlık çalışanının ölümü olayında eski eşi tutuklandı, System.String[]

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tekniker olarak görev yapan sağlık memurunun, hastane içerisinde göğsünden vurulmuş şekilde ölü bulunduğu olayla ilgili eski eşi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tekniker olarak görev yapan sağlık memurunun, hastane içerisinde göğsünden vurulmuş şekilde ölü bulunduğu olayla ilgili eski eşi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, 10 gün önce ölen sağlık çalışanının aynı hastanede görevli bir hemşire ile evlendiği ve 26 Haziran'da düğünlerinin olacağı öğrenildi.

Olay, 16 Haziran 2021 günü saat 16.30 sıralarında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Polikliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, pansuman odasından silah sesi duyan personeller, panikle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hastanede teknisyen olarak görev yapan Savaş Hamurçili'yi (45) kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Hamurçili, sağlık ekipleri tarafından hastanenin acil servis bölümüne kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Savaş Hamurçili'nin cansız bedeni savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eski eşi tutuklandı: Polis titiz bir çalışma yürütüyor

Hamurçili'nin ölümünün ardından polis ekipleri, hastanedeki kamera kayıtlarını incelemeye alarak, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Hamurçili'nin eski eşi E.T., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.T.'nin ifadeleri şüpheli bulunurken, eski eş tutuklanarak cezaevine konuldu.

Evlenmişlerdi, düğünleri olacaktı

Savaş Hamurçili'nin 10 gün önce şüpheli ölümü ve eski eşi E.T.'nin tutuklanmasının ardından yeni detaylarda ortaya çıktı. Hamurçili'nin aynı hastanede görevli hemşire E.H. ile evlendiği, 26 Haziran 2021 tarihinde düğünlerinin olacağı öğrenildi. Öte yandan, Savaş Hamurçili için görevli olduğu hastanede bir anma töreni yapıldı.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin incelemesi titizlikle devam ediyor. - İZMİR

Sağlık çalışanının ölümü olayında eski eşi tutuklandı
Sağlık çalışanının ölümü olayında eski eşi tutuklandı
Sağlık çalışanının ölümü olayında eski eşi tutuklandı
Sağlık çalışanının ölümü olayında eski eşi tutuklandı

Hastane, Savaş, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sağlık çalışanının ölümü olayında eski eşi tutuklandı - Son Dakika


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