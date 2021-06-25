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Sağlık çalışanının sır ölümünün arkasındaki gerçek ortaya çıkıyor! Ayrı yaşadığı eşi tutuklandı - Son Dakika

Sağlık çalışanının sır ölümünün arkasındaki gerçek ortaya çıkıyor! Ayrı yaşadığı eşi tutuklandı

25.06.2021 10:32

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tekniker olarak görev yapan sağlık memurunun hastane içerisinde göğsünden vurulmuş şekilde ölü bulunduğu olayla ilgili gözaltına alınan ayrı yaşadığı eşi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sağlık memurunun eşi ifadesinde, Savaş Hamurçili'nin elindeki silahı almak isterken, silahın ateş aldığını söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Polikliniği'nde pansuman odasından bir el silah sesi duyan vatandaşlar, panikle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hastanede teknisyen olarak görev yapan Savaş Hamurçili'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

SAĞLIK ÇALIŞANI TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hamurçili, sağlık ekipleri tarafından hastanenin Acil Servis bölümüne kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Savaş Hamurçili'nin cansız bedeni savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sağlık çalışanının ölümünde sır perdesi aralanıyor: Eşi tutuklandı

SORUŞTURMA KAPSAMINDA EŞ GÖZALTINA ALINDI

Hamurçili'nin ölümünün ardından polis ekipleri, hastanedeki kamera kayıtlarını incelemeye alarak, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Hamurçili'nin, ayrı yaşadıkları öne sürülen eşi E.H., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"EŞİMİN ELİNDEKİ TABANCAYI ALMAK İSTERKEN SİLAH ATEŞ ALDI"

E.H.'nin emniyetteki ifadesinde Savaş Hamurçili'nin tabancayla intihara teşebbüs ettiği, bu esnada eşinin elindeki tabancayı almak isterken silahın ateş aldığını söylediği öğrenildi. Olayda şüpheli bulunan E.H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.

Sağlık çalışanının sır ölümünün arkasındaki gerçek ortaya çıkıyor! Ayrı yaşadığı eşi tutuklandı

Polis, İzmir, Silah, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sağlık çalışanının sır ölümünün arkasındaki gerçek ortaya çıkıyor! Ayrı yaşadığı eşi tutuklandı - Son Dakika


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