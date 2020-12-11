SAĞLIK ÇALIŞANININ YAKALATTIĞI HAFRİYAT KAMYONUNA 97 BİN LİRA CEZA - Son Dakika

SAĞLIK ÇALIŞANININ YAKALATTIĞI HAFRİYAT KAMYONUNA 97 BİN LİRA CEZA

11.12.2020 15:48
SAĞLIK ÇALIŞANININ YAKALATTIĞI HAFRİYAT KAMYONUNA 97 BİN LİRA CEZA, System.String[]

KÜÇÜKÇEKMECE'de kısıtlama günü yol kenarına kaçak döküm yaparken sağlık çalışanının 2 günlük takip sonucu yakalattığı hafriyat kamyonuna toplam 97 bin lira para cezası kesildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de kısıtlama günü yol kenarına kaçak döküm yaparken sağlık çalışanının 2 günlük takip sonucu yakalattığı hafriyat kamyonuna toplam 97 bin lira para cezası kesildi.

Küçükçekmece'de geçen cumartesi günü bir hafriyat kamyonu yol kenarına kaçak döküm yaptı. O gün nöbetten dönen acil tıp teknisyeni kamyonu fark etti. Ertesi gün yine aynı noktaya giden sağlık çalışanı, aynı kamyonun kaçak döküm yaptığını görünce kamyonu yakalatmak için takibe aldı. Takip edildiğini fark eden sürücü kamyonuyla kaçmaya başladı. Kaçarken trafiği tehlikeye sokan sürüşler yaptı, hem kendisinin hem diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.  Aşırı hız yaptı,  kaçmak için ters yöne girdi. Takip sırasında polisi de arayarak ihbarda  bulunan, kaçış güzergahı hakkında bilgi veren vatandaş, o anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

EHLİYETİNE EL KONULDU, KAMYON TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Kamyon Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Turgut Özal Bulvarı tarafından durduruldu. Takipteki vatandaşın çektiği görüntüleri de izleyen polis ekipleri sürücü Bahattin Y.'nin  ehliyetine 2 ay süreyle  el konuldu, kamyonu  trafikten men edildi, kısıtlamayı ihlal ettiği için de idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü trafik güvenliği ve düzenini tehlikeye düşürdüğünden dolayı adli işlem yapılmak üzere Halkalı Polis Merkezine götürüldü.

95 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Küçükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri de kaçak döküm yapmaktan 12 bin lira para cezası kestiği öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de hafriyat kamyonu sahibine 85 bin lira ceza verdiği kaydedildi.

- İstanbul

Küçükçekmece, Para Cezası, Cumartesi, 112 Acil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAĞLIK ÇALIŞANININ YAKALATTIĞI HAFRİYAT KAMYONUNA 97 BİN LİRA CEZA - Son Dakika


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