Ekip, burada 8 kişiye Kovid-19 aşısı uyguladı.

İlçeye 53 kilometre olan Çubukharmanı Mahallesi'nde aşı çalışmalarını tamamlayan sağlık ekibi, buradan da 20 kilometrelik stabilize yolu aşarak 10 hanelik mezraya ulaştı.

Kayseri 'nin Yahyalı ilçesinde bir bölümü stabilize olan 73 kilometrelik yolu aşan sağlık çalışanları 8 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uyguladı.

Son Dakika › Güncel › Sağlık çalışanları 8 kişinin Kovid-19 aşısını yapmak için 73 kilometre yol katetdi - Son Dakika

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