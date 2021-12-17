Sağlık çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Kırşehir'de İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut ve ambulans servisi çalışanları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Bulut ve sağlık çalışanları, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Bulut, haber kategorisinde Ayça Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzüne", sporda ise Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Ambulans servisi çalışanı Mustafa Tekin de haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi", sporda ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" fotoğraflarını seçti.

Elanur Erkan da haber kategorisinde Ashraf Amra'nın "Mucize kurtuluş", yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzüne", sporda ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Kıran kırana mücadele" fotoğrafları için oy kullandı.