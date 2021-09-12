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Sağlık çalışanları aç kalan tilkiyi elleriyle besledi - Son Dakika

Sağlık çalışanları aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

12.09.2021 11:13

Sağlık çalışanları aç kalan tilkiyi elleriyle besledi Sivas'ta görev yapan Acil Tıp Teknisyenleri aç olan tilkiyi elleriyle besledi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı Sivas'ta görev yağan birkaç Acil Tıp Teknisyenleri aç olan tilkiyi elleriyle besledi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sağlık çalışanları aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Sivas'ta görev yapan Acil Tıp Teknisyenleri aç olan tilkiyi elleriyle besledi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

SİVAS - Sivas'ta görev yağan birkaç Acil Tıp Teknisyenleri aç olan tilkiyi elleriyle besledi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta birçok hastanın yardımına koşan acil tıp teknisyenleri hayvanları da unutmuyor. Geçtiğimiz günlerde Sivas Nuri Demirağ'a Havalimanı'nda görevli sağlık çalışanları havalimanı dış bahçesinde bir tilki fark etti. Tilkinin aç kaldığını düşünen sağlık çalışanları tilkinin yanına kadar gitti. Sağlık çalışanları aç kalan tilkiyi elleriyle besledi. Tilkiye ekmek veren sağlık çalışanlarının o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sağlık çalışanları aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
Sağlık çalışanları aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
Sağlık çalışanları aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
Sağlık çalışanları aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Sivas, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanları aç kalan tilkiyi elleriyle besledi - Son Dakika


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