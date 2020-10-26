"Sağlık Çalışanları Açısından Ankara'da Pandeminin Son Hali" raporu açıklandı - Son Dakika

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Haydar Can Dokuyan, sağlık çalışanlarının toplumun kalanına göre 4-15 kat daha fazla enfekte olduğunu belirterek, "Kovid-19 hastalığı sağlık çalışanları için iş kazası, meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir." dedi.

Ankara Tabip Odası, Ankara Dişhekimleri Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi ortak basın açıklaması yaptı.

Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özsoy ve SES Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya'nın da hazır bulunduğu toplantıda Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Haydar Can Dokuyan "Ankara'da Pandeminin Son Hali" konulu değerlendirme raporunu sundu.

"40 bin sağlık çalışanı enfekte oldu"

Dokuyan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mesleki yükümlülükleri ve topluma karşı sorumlulukları gereği sağlık çalışanlarının en ön saflarda mücadele ettiğini belirterek, "Ülkelerin sağlık otoritelerinin yaptığı açıklamalara göre sağlık çalışanları toplumun kalanına göre 4-15 kat daha fazla enfekte olmaktadırlar. Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkemizde 40 bin sağlık çalışanı enfekte olurken, 50'si hekim olmak üzere toplam 122 sağlık emekçisi pandemi mücadelesi verirken hayatlarını kaybetti." dedi.

Ankara'daki sağlık emek ve meslek örgütleri olarak salgının ilk gününden itibaren Ankara'da enfekte olan sağlık çalışanlarının takibini yapmaya gayret ettiklerini dile getiren Dokuyan, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmeleri ve sonrasında yaptıkları yazılı başvurulardan sonuç alamadıklarını ifade etti.

Dokuyan, "Ankara'da kaç yurttaşa Kovid-19 tanısı konulduğu, tanı konan kişilerin kaçının yataklı tedavi kurumlarında takip edildiği ve kaçının filyasyon ekiplerince evde izole edilerek izlendiği bilgisi tarafımıza verilmemiştir. Kaç sağlık çalışanının enfekte olduğu gibi hem kamuoyunu, hem biz sağlık meslek ve emek örgütlerini ilgilendiren bilgilere ulaşmak için yaptığımız başvurular karşılıksız kalmıştır." ifadelerini kullandı.

"Kovid-19 sağlık çalışanları için iş kazası, meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir"

Dokuyan, küresel salgınla birlikte iş yükü ve işin yoğunluğunun arttığı sağlık iş kolunda, atama bekleyen sağlık çalışanlarının da bulunduğuna dikkat çekti.

Sağlık çalışanlarına, özellikle en riskli grupta olanlara öncelikli olmak üzere düzenli test yapılmasını, tüm sağlık çalışanlarına ücretsiz influenza aşısı uygulanmasını isteyen Dokuyan, "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 14. maddesinde tariflendiği gibi Kovid-19, sağlık çalışanları açısından mesleki maruziyetten ve çalışma alanlarından kaynaklanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği ve birçok ülkede kabul edildiği gibi ülkemizde de Kovid-19 hastalığı sağlık çalışanları için iş kazası, meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir." diye konuştu.

Kovid-19'lu sağlık çalışanlarının semptom durumuna göre 7 gün sonrasında göreve çağrıldığını öne süren Dokuyan, "Sağlık çalışanları ve toplum için daha yüksek risk teşkil eden bu duruma derhal son verilerek, bulaşma riskinin olduğu 14 gün boyunca istirahat ve izolasyon sağlanmalıdır." dedi.