Sağlık çalışanları, alkollü hastanın darbettiği hemşireye destek verdi - Son Dakika
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Sağlık çalışanları, alkollü hastanın darbettiği hemşireye destek verdi

01.03.2022 14:31

Giresun'da sağlık çalışanları, acil serviste saldırıya uğrayan hemşireye destek verdi.

Giresun'da sağlık çalışanları, acil serviste saldırıya uğrayan hemşireye destek verdi.

Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Acil Servis önünde basın açıklaması yapan Sağlık Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral, acil serviste görevli hemşirenin, sabah saat 4.30 civarında yaklaşık 200 promil alkollü şahıs tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

Hastane güvenliğinin ve çalışanların devreye girmesiyle hemşirenin saldıran şahsın elinden kurtulduğunu aktaran Süral, "Şiddet uygulanan arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, arkasında olduğumuzu, yanında olduğumuzu her daim bilmesini istiyoruz. Konu hakkında hukuki süreç başlatılmış ve olay Sosyal Güvenlik Kurumuna iş kazası olarak bildirilmiştir." dedi.

Basın açıklaması sonrası yaşadığı olayı Memur-Sen Giresun İl Temsilcisi Muhammet Sarı'ya anlatan hemşire Kamer Yurt Dizdar (39), şahsın arkasından habersizce gelip aniden saçlarına asıldığını belirterek, ne olduğunu anlamadığını, o anda şoka girdiğini söyledi.

Bu zamana kadar hiç kimseden bir tokat bile yemediğini dile getiren Dizdar, "Hiç tanımadığım, aramda bir sürtüşme geçmeyen, bir laf çarpışması olmayan, asla kötü davranmadığım, hakaret etmediğim bir insanın gelip aniden arkamdan saldırması hiç güzel bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Dizdar, "Bırakın sağlıkçı olmayı ben bir kadınım" ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

"Onu da geçtim ben bir insanım, bunu kendine nasıl yakıştırıyor anlamıyorum. Öyle bir konuma geldik ki artık ben hastaneye girmek istemiyorum. Dün haberlerde çıkmış, evet psikiyatriden destek alıyorum, ilaç başladılar, hiç güzel bir şey değil, hiç anlatılacak bir şey de değil. Artık severek geldiğim hastaneye gelmek istemiyorum. Yanımda birisi olmadan dışarı çıkmak istemiyorum, sürekli arkama bakma gereği hissediyorum. Ben bunların hiçbirini hak ettiğimi düşünmüyorum."

Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli hemşire Dizdar'ın alkollü hasta tarafından darp edildiğini, olayla ilgili adli süreç başlatıldığını açıklamıştı.

Sağlık çalışanları, alkollü hastanın darbettiği hemşireye destek verdi
Sağlık çalışanları, alkollü hastanın darbettiği hemşireye destek verdi
Sağlık çalışanları, alkollü hastanın darbettiği hemşireye destek verdi

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HEMŞİRENİN SAÇINI ÇEKİP, TEKME ATTI HEMŞİRENİN SAÇINI ÇEKİP, TEKME ATTI Giresun'da alkollü hasta hemşireyi darbetti Giresun'da alkollü hasta hemşireyi darbetti

İlhan Özdemir Devlet Hastanesi, Hastane, Giresun, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanları, alkollü hastanın darbettiği hemşireye destek verdi - Son Dakika


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