Sağlık çalışanları, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu karar doğrultusunda yarından... - Son Dakika

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Sağlık çalışanları, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu karar doğrultusunda yarından...
6 saat önce
Sağlık çalışanları, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu karar doğrultusunda yarından itibaren kimliklerini göstermek suretiyle EGO otobüsleri, Metro ve ANKARAY'dan ücretsiz yararlanabilecek.
Sağlık çalışanları, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu karar doğrultusunda yarından itibaren kimliklerini göstermek suretiyle EGO otobüsleri, Metro ve ANKARAY'dan ücretsiz yararlanabilecek. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:38 Kaynak: İHA
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