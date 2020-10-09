Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor - Son Dakika

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için kamp düzenlendi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Duacı Köyü yakınında bulunan Alaaddin Keykubat kampında 17-18 ve 24-25 Ekim döneminde sağlık çalışanlarının çocukları, 31 Ekim-1 Kasım ve 7-8 Kasım'da ise baba-oğul, anne-kız kampları gerçekleştirilecek.

Kamplarda bisiklet, tırmanış, ok atma, golf, dart, bocce, yüzme havuzu, kamp ateşi, müzik ve gençlik faaliyetleriyle hem sağlık çalışanları hem de çocukları stres atacak.

Kamplara katılacak sağlık çalışanları ve çocukları, ulaşım, yeme içme, konaklama gibi bütün etkinliklerden ücretsiz faydalanacak.

"Sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonu yükselecek"

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, AA muhabirine, salgın sürecinde sağlık çalışanlarının fedakarca çalışmaları nedeniyle ailelerinden ve çocuklarından uzak kaldığını belirtti.

Sağlık çalışanlarını ve çocuklarını misafir etmekten mutlu olacaklarını vurgulayan Gürhan, "Kampta, sağlık çalışanlarının moral ve motivasyon düzeyini yükseltmeyi hedefliyoruz. Çocukların da aileleriyle geçirdikleri zamanın daha etkin ve verimli olmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.