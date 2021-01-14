Sağlık çalışanları aşılanıyor - Son Dakika

Aşı odalarından görüntü
Hemşire Hatice Şahin'in aşı olması ve konuşması
Hemşire Dudu Karacameydan'ın aşı olması ve konuşması
ÇANKIRI - Sağlık çalışanları aşılanıyor.
Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk aşı uygulamasının yoğun bakımda görevli hemşire Hatice Şahin ve acil serviste görevli hemşire Dudu Karacameydan'a yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, Bakanlık tarafından öncelikli grup olarak belirlenen sağlık personeli aşılamasının il merkezi ve ilçelerde devam ettiği bildirildi.
Kaynak: AA
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