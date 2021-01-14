Sağlık çalışanları aşılanıyor - Son Dakika

Sağlık çalışanları aşılanıyor

14.01.2021 17:59

Aşı odalarından görüntü Hemşire Hatice Şahin'in aşı olması ve konuşması Hemşire Dudu Karacameydan'ın aşı olması ve konuşmasıÇANKIRI - Sağlık çalışanları aşılanıyor.

Aşı odalarından görüntü

Hemşire Hatice Şahin'in aşı olması ve konuşması

Hemşire Dudu Karacameydan'ın aşı olması ve konuşması

ÇANKIRI - Sağlık çalışanları aşılanıyor.

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk aşı uygulamasının yoğun bakımda görevli hemşire Hatice Şahin ve acil serviste görevli hemşire Dudu Karacameydan'a yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Bakanlık tarafından öncelikli grup olarak belirlenen sağlık personeli aşılamasının il merkezi ve ilçelerde devam ettiği bildirildi.

Sağlık çalışanları aşılanıyor
Sağlık çalışanları aşılanıyor
Sağlık çalışanları aşılanıyor
Sağlık çalışanları aşılanıyor

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanları aşılanıyor - Son Dakika


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