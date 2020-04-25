Sağlık çalışanları aynı şehirde ailelerinden uzakta fedakarca görev yapıyor - Son Dakika
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Sağlık çalışanları aynı şehirde ailelerinden uzakta fedakarca görev yapıyor

6 saat önce

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle çalışan ve ailelerini tehlikeye atmamak için evlerine gitmeyen sağlık çalışanları, sürecin bir an önce sona ermesi için vatandaşların evde kalmasını istiyor.

Sağlık çalışanları aynı şehirde ailelerinden uzakta fedakarca görev yapıyor, System.String[]

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle çalışan ve ailelerini tehlikeye atmamak için evlerine gitmeyen sağlık çalışanları, sürecin bir an önce sona ermesi için vatandaşların evde kalmasını istiyor.

Yeni tip koronavirüs hastalarının tedavisinde tüm sağlık çalışanları büyük fedakarlıkla hizmet veriyor. Kocaeli'de görev yapan sağlık çalışanı ve hizmet personelinden 480'i de tedbir amaçlı oteller ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları, misafirhane ve öğretmenevinin de aralarında olduğu 16 konaklama mekanında kalıyor.

Sağlık çalışanları, ikamet ettikleri şehirlerde yakın mesafede olan ailelerinden ayrı kalmanın üzüntüsünü yaşarken, hastaların tedavi sürecinde canla başla görev yapıyor.

"Mücadelede ön safta olmaktan gurur duyuyoruz"

Göğüs hastalıkları uzmanı Sinan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında sağlık çalışanlarına büyük görevler düştüğünü, mücadelede sağlıkçılar olarak ön safta bulunmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi.

Korkusuzca çalıştıklarını dile getiren Arslan, "Bizim tek korkumuz bu hastalığı ailelerimize bulaştırmak. O yüzden de bize sağlanan otellerde kalıyoruz. Çocuklarımıza, anne ve babalarımıza bu hastalığı bulaştırmamak için buradayız." dedi.

Arslan, otelde kendilerine sağlanan imkanlarla "sahaya" daha enerjik gittiklerini belirterek, otele geldikleri zamanlarda da diğer arkadaşlarıyla sohbet ederek motivasyonlarını artırdıklarını kaydetti.

Ailesinden, daha önce askerlik yaptığı dönemde bu kadar uzun süre ayrı kaldığını anlatan Arslan, "Bunu da bir askerlik, vatan borcu olarak düşünüyorum. Öncelikle çocuklarımızı ve büyüklerimizi korumamız gerekiyor. Biz toplum olarak da bunu sağladık. Çocuklarımızı ve büyüklerimizi koruduğumuz için şu anda sahada da o açıdan sonuçlarımız iyi gidiyor. Ailemin alışverişini yapıp, onlarla uzaktan görüşüyorum." diye konuştu.

Arslan, evi ile kaldığı otelin yakın sayılacak mesafede bulunduğunu aktararak, "Yakında olmaları güven veriyor. Tek düşüncemiz onlar olduğu için onlardan uzak kalıyoruz. Biz sahadayız 'her an hasta olabiliriz' bundan korkmuyoruz. Bu hastalığı çocuklarımıza bulaştırdığımız zaman benim için en kötü şey olabilir bu durumda. İnsanlar çocuklarını ve büyüklerini korumaya devam etmeli. Kısa sürede normalleşmek istiyoruz. Toplumun buna ihtiyacı var. Herkesin kurallara uyması gerekiyor. İşi olmayanın dışarıya çıkmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Bizim evimize, çocuklarımıza dönebilmemiz için evde kalın"

Yoğun bakım hemşiresi Filiz Özkan da pandemi sürecinde aileleriyle ve yakınlarıyla bir araya gelemediklerini söyledi.

Özkan, yurtta kendilerine sağlanan imkanlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok memnunuz, tek derdimiz ailemizden ayrı kalmak, onlardan uzak olmak. Onun haricinde evimizin huzurunu burada yaşıyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok." diye konuştu.

Ailesiyle iş hayatında hiç 3 hafta ayrı kalmadığını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Aynı ilde yaşayıp beraber aynı evde kalamamak gerçekten çok ağır bir duygu. Ev adına geldiğin yurtta ailemizi bulamamak gerçekten çok ağır bir duygu. Bu kadar yakın mesafede olup ailenizle görüntülü görüşüp elle dokunamamak, sarılamamak, hasret giderememek gerçekten çok zor bir süreç hepimiz için. Zaten kimsenin alışık olmadığı bir durum."

Özkan, duygusal bir süreçten geçtiklerini ancak odaklarının toplum ve insan sağlığı olduğunu vurgulayarak, "Lütfen evde kal Türkiye, lütfen... Bizim evimize, çocuklarımıza dönebilmemiz için evde kalın. En azından ailemizin, bizim emeğimizin hatırına lütfen evde kal Türkiye." dedi.

Kocaeli, Yakın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 11:34 Kaynak: AA

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