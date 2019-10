Sağlık çalışanları Barış Pınarı Harekatı'nda görev almak istiyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek, bölgeye huzur ve barışı getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Kayseri'deki sağlık çalışanları da gönüllü olarak hizmet vermek istiyor.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye Milli Ordusu ile birlikte başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda gönüllü olarak hizmet etmek isteyen sağlık çalışanları, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'ye mesaj atarak taleplerini iletti. Harekatın 3. gününde kendisine atılan mesajları sosyal medya hesabından paylaşan İl Sağlık Müdürü Benli'nin paylaşımlarındaki mesajlardan bazıları şu şekilde:



"-Selamünaleyküm müdürüm hayırlı akşamlar. Barış Pınarı Harekatında geçici görevli olarak personel gerekir ise 1. sıraya beni yazarsanız sevinirim. Müdürüm ben Gölcük ve Van depremlerin de görev aldım. Çevre sağlıkçı gerekirse ben gönüllü gitmek istiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.



-İyi akşamlar müdürüm. Ben Kayseri Şehir Hastanesi satın alma biriminde imzaya dolaşan personelim. Askerimize destek isterlerse hasta bakıcı olarak ilk sırada çıkmak isterim. Sizden ricamdır, beni ilk sıraya yazın. Her işi yapmaya hazırım. İyi akşamlar.



-Emekli ambulans şoförüyüm. Devletimin emrine amadeyim.



-Verilecek her türlü göreve gönüllü olarak her an hazır olduğumu bildiririm sayın Müdürüm. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Rabbim, ordumuzu muzaffer, devletimizi ilelebet payidar eylesin." - KAYSERİ