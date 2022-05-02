Sağlık çalışanları bayrama görevleri başında girdi - Son Dakika

Amasya'da, Kovid-19 salgınıyla mücadelede önemli bir görev üstlenen, acil sağlık hizmetlerinde görevli sağlıkçılar bayrama görevleri başında girdi.

Amasya 4 Nolu Acil Sağlık Merkezi'nde görevli personel, nöbet değişiminde önce meslektaşlarıyla bayramlaştı, hemen ardından gelen çağrıya cevap vererek göreve çıktı.

Acil Sağlık Merkezi Başhekimi Dr. Ahmet Orkun Çiftçi, her gün olduğu gibi bayram gününde de acil sağlık hizmetleri olarak, vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.

Çiftçi, "Arkadaşlarımız sağ olsunlar özveriyle bütün vakalara, komuta merkezimizin yönlendirdiği tüm vakalara en hızlı şekilde gidip, müdahalelerini yapıyorlar. Bugün de diğer bayramlarda olduğu gibi görevimizin başındayız." diye konuştu.