Sağlık çalışanları, bayramda da görev başında - Son Dakika

Sağlık çalışanları, bayramda da görev başında

13.05.2021 10:19
Sağlık çalışanları, bayramda da görev başında, System.String[]

MERSİN'de, Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, ailelerinden uzak bu bayram da görevlerini sürdürüyor.

MERSİN'de, Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, ailelerinden uzak bu bayram da görevlerini sürdürüyor.

Bir yılı aşkın süredir özveriyle gece gündüz demeden çalışan sağlık personelleri, hastaların sağlıklarına kavuşması ile büyük mutluluk yaşıyor. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları da Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzak görev başında geçiriyor. Mesaide olan sağlık çalışanları, halka çağrıda bulunarak, yasaklara uymalarını istedi. Vaka sayılarının düşmesi ile sevinç yaşayan sağlık çalışanları, vatandaşların özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını konusunda çağrı yaptı.

'HEP BERABER BU SÜRECİ ATLATALIM'Koronavirüs yoğun bakım ünitesinde görevli Dr. Barış Mavi, "Sağlık çalışanları olarak bayramda da çalışıyoruz. Milletimizin bu zor günleri bir an önce atlatmasını umut ediyorum. Yaşadığımız sıkıntıların bir karşılığı olsun istiyoruz. Hep beraber bu süreci atlatalım. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeli" dedi.'BİZE DEĞER VERİYORSANIZ, EVDE KALIN'Koronavirüs yoğun bakım hemşiresi Seyran Doludizgin, "Bir yılı aşkın süredir arkadaşlarımızla zorlu bir süreç geçiriyoruz. Halkımızın duyarlı olmasını istiyorum. Lütfen evlerinde kalıp bu hastalığı ciddiye alsınlar. Eğer bize gerçekten değer veriyorlarsa evlerinde kalmalarını ve kurallara uymalarını istiyorum" diye konuştu.'BİZ AİLEMİZİ EVDE BIRAKARAK GÖREV BAŞINDAYIZ, SİZ DE EVDE KALIN'Acil servis hemşiresi Yasemin Mızrakçıoğlu da, "Sağlık çalışanları tatil, bayram olmaksızın görev başında. Herkes evinde kalsın. Biz ailemizi bırakarak görev başında çalışıyoruz. Lütfen pandemi döneminde sağlık çalışanlarını önemseyelim. Evimizde kalalım" dedi.'BU SÜRECİ HEP BERABER ATLATACAĞIZ'Hastanede sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini belirten, başhekim yardımcısı Op. Dr. Burak Erden ise şunları söyledi:

"Sağlık çalışanlarımız her bayram olduğu gibi bu bayram da görevlerinin başında. Kesintisiz olarak sağlık hizmetini sürdürmekteyiz. Vaka sayılarının düştüğünü görüyoruz. Kısıtlamaların bunda önemi çok büyük. Vatandaşlarımızdan kısıtlamalara uymalarını rica ediyoruz. İnşallah Bu süreci hep birlikte yeneceğiz. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle yaklaşmalarını istiyoruz."


Sağlık çalışanları, bayramda da görev başında
Sağlık çalışanları, bayramda da görev başında
Sağlık çalışanları, bayramda da görev başında
Sağlık çalışanları, bayramda da görev başında
Sağlık çalışanları, bayramda da görev başında
Sağlık çalışanları, bayramda da görev başında
Sağlık çalışanları, bayramda da görev başında
Sağlık çalışanları, bayramda da görev başında

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ramazan Bayramı, Mersin, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanları, bayramda da görev başında - Son Dakika


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