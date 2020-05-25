Sağlık çalışanları bayramda da yoğun mesai yaptı (2) - Son Dakika

Sağlık çalışanları bayramda da yoğun mesai yaptı (2)

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları, kısıtlamanın sürdüğü Ramazan Bayramı'nda da hastaların tedavisi için görev yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları, kısıtlamanın sürdüğü Ramazan Bayramı'nda da hastaların tedavisi için görev yaptı.

Anadolu Ajansı (AA), pandemi hastanesine dönüştürülen Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, sağlık çalışanlarının yoğun bayram mesaisine tanıklık etti.

Hastane Başhekim Yardımcısı Atilla Oğuz Boyalı, salgının başladığı günden itibaren tüm sağlık çalışanlarıyla özverili bir çalışma yürüttüklerini belirterek, bu süreçte görev alan sağlık çalışanlarının hastaneye en yakın misafirhane ve yurtlarda kaldığını söyledi.

Hastanenin tüm servislerinin koronavirüs hastaları için hazırlandığını anlatan Boyalı, şunları kaydetti:

"Acil durumu olmayan ameliyatlar ve tedavi şekilleri ertelendi. Bu sayede, hastalarımızın tedavilerine başarılı bir şekilde yürütüldü. Şehir Hastanesine taşınan çocuk hastanesinin iki servisini de Kovid hastaları için ayırdık. Hastaların tedavilerine başarılı bir şekilde yardımcı olduk. Sağlık çalışanlarımız özveriyle çalıştılar. Hiç ayrılmadan işlerini tam hakkıyla yaptılar. Bayramda da arkadaşlarımızın hepsi canla başla mücadele ediyor."

"Vuhan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesinde de yer aldı"

Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarının tahliyesinde yer alan Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Sorumlusu ve Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İrfan Şencan, koronavirüs hastalarının tedavisinde görev alıyor.

Koronavirüsle mücadele başarılı bir süreç yönetildiğini vurgulayan Şencan, "İlk başta virüsün girişinin mümkün olduğunca geciktirilmesi hedeflendi. O açıdan geç başlamış olması iyi bir avantaj. Başladıktan sonra da diğer acil olmayan hastalar ertelendi, dolayısıyla bir kapasite sorunu olmadı. Türkiye, herhalde dünyanın en çok yatak kapasitesi olan ülkelerinden birisi. İlaç temininde bir tereddüt olmadı." ifadelerini kullandı.

Hastaneye 2 gündür yeni Kovid-19 hastasının gelmediğini ve başvuraların da azaldığını dile getiren Şencan, vatandaşlara dikkatli olmaları ve rehavete kapılmamaları uyarısında bulundu.

Meslek hayatı boyunca hem hekim hem de idareci olarak birçok kriz yönetiminde bulunduğunu anlatan Şencan, koronavirüs pandemisiyle mücadelenin ise farklı deneyim olduğunu söyledi.

"Hekimlerin dörtte biri bayramda her zaman nöbetçidir"

Prof. Dr. Şencan, koronavirüsün hastalar üzerindeki psikolojik etkisini ise şöyle aktardı:

"İzole edilen hastalarda depresyon, kızgınlık ve öfke belirtileri olabiliyor. Bu izole olan karantinada olan herkes için geçerli. Bunun da tek çözümü iyi bir bilgilendirme. Bu süreçte hem basın yolu ile bilgilendirmek olsun hem bizim hastalarımızı bilgilendirmemiz hastaların üzerinde olumlu etkilere sebep oluyor. Hastalar yakınları ile görüşemiyor ancak telefonla görüşebiliyor. Bu süreçte personelimizden birçok kişi evine aylarca gitmedi. Yurtlarda kaldılar. Bir kısmının küçük çocukları vardı. Sürecin başında birtakım endişeler vardı. Ancak tedbir alınca, korkmaya gerek yok."

Şencan, sağlık çalışanlarının büyük bir bölümünün genellikle bayramda nöbette olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hekimlik yönü ile bayramda çalışıyor olmak çok fark etmiyor. Zaten hekimlerin dörtte biri bayramda her zaman nöbetçidir. Onun için 24 saat çalışan sistemlerde 4'te biri, 5'te biri her zaman nöbetçidir. Nispeten biz alışığız ama öbür yönüyle ailelerimizi, büyüklerimizi ziyaret edemedik. Anadolu'da Türkiye'nin bir çok yerinde vardır, bayramlar öncesi kabirleri ziyaret vardı, onu yapamadık. Bayram namazı kılamadık. Mesafe kuralı nedeni ile hiçbirisini yapamadık. İnşallah sonraki bayramlarda. Bu vesileyle de tüm sağlık çalışanlarının Kovid-19 sürecinde aktif görev alan arkadaşlarımızın, bu alanda emeği, bilgisi ve tecrübesi ile katkıda bulunan arkadaşlarımıza teşekkür ederim."

"Bayramı buruk yaşıyoruz"

Kovid yoğun bakımında görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı İbrahim Dural, test sonuçlarına göre hastaların Kovid yoğun bakıma alındığını, negatif olması durumunda ise hastaların diğer servislere sevk edildiğini bildirdi.

Genel Cerrahi Uzmanı Dural, koronavirüsle mücadele sürecinin korku ve kaygı ile başladığına dikkati çekerek "Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün yayımladığı hasta ve yakınları ile diğer uygulamalarla ilgili rehberler son derece açık ve kolay. Bunları uyguladığımızda bir sıkıntımız olmadı. Sağlık Bakanlığının tedavi yöntemlerinin de başarılı olduğunu gözlemekteyiz. Vatandaşların da uyarıları dikkate alması özellikle Ankara için hastalığın yayılmasının önüne geçti. Tahmin ediyorum, Haziran sonunda hastanemiz pandemi hastanesi olmaktan çıkacak. Normal, rutin sağlık hizmetlerine devam edecek. Belirli oranda bu hastalığı göreceğiz ama yönetimsel olarak bu planlamanın yapıldığını biliyoruz." diye konuştu.

Dural, salgın sürecinde birlikte Bakanlık tarafından yapılan tüm uyarıları dikkate aldıklarını aktararak, "O rehberlerde ne yayımlandıysa onları uygulamaya gayret ettik. Başlangıçta yaşadığımız kaygıyı, kısa dönemde atlattık. Ondan sonra rutinimize devam ettik. Hijyen, sosyal mesafe buna dikkat ettik. Sokağa çıkma kısıtlamasına mümkün olduğu kadar riayet ettik. Bundan sonra da daha tedbirli, dikkatli olacağız. Kaygının nedeni de İtalya'dan gelen görüntülerdi. Yaşadığımız ve gördüğümüz bu değil." dedi.

Yoğun bakım servisinde uyarılara büyük oranda dikkat edildiğinin altını çizen Dural, bu sayede çalışanlar arasında Kovid vakasına rastlanmadığını söyledi. Dural, bayramla ilgili düşüncelerini ise şöyle anlattı:

"Bayramı buruk yaşıyoruz. Annem ve babam ikisi de ileri yaş hastası. Kendilerini ziyaret edemedim, göremedim. Kovid başlangıcından itibaren kendilerini ziyaret edemiyorum. Bayramda mutlu eden kısmı ise bu işin üzerinden geliniyor. Yaptığımız iş doktorluk ve bayramda da devam etmekte. Bugün nöbetçiyim yarın başka bir arkadaşım olacak. Bu bir nöbettir. Vazife kime düşerse o vazifeyi yapacaktır. Pandemi, Türkiye ve dünya için bütün kuralların değiştiği bir olay. Bundan sonra dünya daha farklı olacak. Hastaların yolunu gözleyen hasta yakınlarına da sabırlar dilerim."

"En büyük korkum, aileme bulaştırır mıyım"

İki çocuk annesi yoğun bakım hemşiresi Hale Özdek de bayramı çocuklarından ayrı hastaların başında geçiriyor. Eşinin de bir sağlık çalışanı olduğunu ifade eden Özdek, "Bayramı çocuklarımdan ayrı geçiriyorum. Çocuklarım memlekette. Üzgün, buruk... ama alıştık, yeter ki şu süreç geçsin. İnsanlarımız düzelsin, iyileşsin. Başka hiçbir şey istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir aydır çocuklarını göremediğini anlatan Özdek, en büyük korkusunun çoçuklarına hastalığını bulaştırmak olduğunu dile getirdi. Özdek, "Gitsem aileme bulaştırır mıyım? onun korkusu var ama yarın gideceğim, çok özledim." dedi.

Hastanenin acil servisinde görevli acil tıp uzmanı Müge Sönmez de "Bütün sağlık çalışanlarının olmak üzere ailemin bayramlarını kutluyorum. İnşallah çok güzel birbirimizi öperek koklayarak geçirebileceğimiz bayramlarımız olacak. Bu sene biraz sabredeceğiz sonra inşallah her şey çok güzel olacak. İyi bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu bayram Kovid-19 engeline takıldık"

Koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi gören Rasim Aydın, bayramı ailesinden uzak geçirmenin hüznünü yaşadığını belirterek duygularını şu sözlerle özetledi:

"Aile içinde olmak başka bir şey... Sonuçta burada da sağlığımız için bulunuyoruz. Hekimlerimiz olsun, hemşirelerimiz olsun, yardımcı personel olsun, ilgileniyorlar bizimle. İhtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Evde olmayı isterdim ama hocam da evde olmayı isterdi. Bugün, hemşire arkadaşlar da.. Bu bayram maalesef Kovid-19 engeline takıldık, inşallah önümüzdeki bayram daha güzel olur, temennim o."

3 Mayıs'ta rahatsızlığının başladığını, hastaneye geldiğinde durumunun kötü olduğunun altını çizen Aydın, "Konuşmakta bile zorlanıyordum, oksijen sıkıntım vardı. Gün geçtikçe sıkıntılarımız çözülmeye başladı, 1 hafta 10 günü geçti. Şu anda çok şükür iyiyim şimdi. Ölüp ölüp dirilme derler ya bir süreç geçti işte öyle. Şimdi daha iyi hissediyorum kendimi daha umutluyuz çok şükür." dedi.

Eşinin de hasta olduğunu ve tedavisinin tamamlandığını anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Üç çocuğum var. Eşim taburcu olduktan sonra evde karantinaya aldılar. Çocuklar olunca sıkıntı. Küçük çocuk anneye sarılmak, kucaklaşmak istiyor. Birbirimize yaklaşamıyoruz. Tavsiyem, evde kalın. Hastane ortamında acı çekerek vakit geçirmektense, evde vakit geçirmek daha iyi bence. Herkesin bayramını kutluyorum. Hekimlerimize de çok teşekkür ediyorum. Onlar bizim sağlığımız için can güvenliklerini ortaya koyuyorlar. Onların da ailesi var, çoluğu çocuğu eşi var. Bu süreçte belki onları göremiyorlar. Evde duralım dedik ama nereden kaptık onu da bilemiyoruz."

Sağlık çalışanları bayramda da yoğun mesai yaptı (2)

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 03:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanları bayramda da yoğun mesai yaptı (2) - Son Dakika

Son Dakika

Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü 9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi 56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı Ünlü model, kilo eleştirilerine ateşli pozuyla cevap verdi Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu Cem Uzan torun sahibi oldu 3 buçuk aylık hamile olan Sinem son haliyle beğeni rekoru kırdı
Fenerbahçe'de tüm koronavirüs testleri negatif çıktı Fenerbahçe'de tüm koronavirüs testleri negatif çıktı         
22:11
Meteoroloji uyardı: 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı: 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor         
21:39
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı         
21:34
Ali Babacan, Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz         
21:23
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin Ali Babacan'dan Bahçeli'nin "FETÖ projesi" suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması         
21:16
Sağlık çalışanları, toplu ulaşım ve İSPARK'tan 3 ay daha ücretsiz yararlanabilecek Sağlık çalışanları, toplu ulaşım ve İSPARK'tan 3 ay daha ücretsiz yararlanabilecek         
21:07
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 oldu, 987 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 oldu, 987 yeni vaka tespit edildi         
20:09
Ankara'da jandarmadan kaçan sürücü kaza yaptı: 1 kişi öldü Ankara'da jandarmadan kaçan sürücü kaza yaptı: 1 kişi öldü         
20:01
Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici         
19:45
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm 17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm         
19:39
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım         
19:19
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti         
19:12
Emniyet'ten Emniyet'ten "Polis gençlere orantısız şiddet uyguladı" iddialarına ilişkin açıklama geldi         
19:02
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı         
18:59
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu         
18:58
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı "harçlık" diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı         
18:51
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı? Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?         
18:35
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar         
17:41
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü         
17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var         
17:27
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor         
17:21
ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti         
17:19
Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak         
17:17
Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti         
17:17
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu         
17:14
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi         
17:08
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti         
16:59
Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı         
16:58
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu         
16:50
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü         
16:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2020 22:39:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık çalışanları bayramda da yoğun mesai yaptı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]