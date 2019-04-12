Sağlık Çalışanları Çaldı, Diyaliz Hastaları Eğlendi- Sivas Zara Devlet Hastanesinde Diyaliz...
46 dakika önce
Sağlık çalışanları çaldı, diyaliz hastaları eğlendi Sivas Zara Devlet Hastanesinde Diyaliz ünitesinde tedavi gören hastalara moral vermek amacıyla ünite çalışanları tarafından müzik dinletisi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 03:27 Kaynak: İHA
Sağlık çalışanları çaldı, diyaliz hastaları eğlendi Sivas Zara
Devlet Hastanesinde Diyaliz ünitesinde tedavi gören hastalara moral vermek amacıyla ünite çalışanları tarafından müzik dinletisi yapıldı.
SİVAS - Sivas Zara Devlet Hastanesi'nde diyaliz ünitesinde tedavi gören hastalara moral vermek amacıyla ünite çalışanları tarafından müzik dinletisi yapıldı. Haftada birkaç kez diyalize girmek zorunda kalan fiziksel ve psikolojik travmalar yaşayan diyaliz hastalarına yönelik müzik dinletisi düzenledi. Ünite çalışanları tarafından darbuka ve cümbüş çalınarak eğlenceli şarkılar söylendi. Müzik dinletisinde bazı ünite çalışanları da alkış tutarak eşlik etti. Kimi hastalar duygusal anlar yaşarken kimi hastalar ise müzik dinletisini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Güzel Oyuncu Gökçe Bahadır, "Tek Gecede 100 Bin TL Kazandı" İddialarına Cevap Verdi
Mansur Yavaş İlk Görev Gününde Atatürk Heykeli'ni Temizletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş'ın Havalimanındaki Diyaloğu Ortaya Çıktı
İYİ Parti Tire Belediye Başkanı'nın İlk İşi Şehir Stadyumunun İsmini Değiştirmek Oldu