Son Dakika Haberleri: Sağlık Çalışanları Çaldı, Diyaliz Hastaları Eğlendi- Sivas Zara Devlet Hastanesinde Diyaliz...

Sağlık Çalışanları Çaldı, Diyaliz Hastaları Eğlendi- Sivas Zara Devlet Hastanesinde Diyaliz...

46 dakika önce

Sağlık çalışanları çaldı, diyaliz hastaları eğlendi Sivas Zara Devlet Hastanesinde Diyaliz ünitesinde tedavi gören hastalara moral vermek amacıyla ünite çalışanları tarafından müzik dinletisi yapıldı.

Sağlık çalışanları çaldı, diyaliz hastaları eğlendi
Sivas Zara Devlet Hastanesinde Diyaliz ünitesinde tedavi gören hastalara moral vermek amacıyla ünite çalışanları tarafından müzik dinletisi yapıldı.

SİVAS - Sivas Zara Devlet Hastanesi'nde diyaliz ünitesinde tedavi gören hastalara moral vermek amacıyla ünite çalışanları tarafından müzik dinletisi yapıldı. Haftada birkaç kez diyalize girmek zorunda kalan fiziksel ve psikolojik travmalar yaşayan diyaliz hastalarına yönelik müzik dinletisi düzenledi. Ünite çalışanları tarafından darbuka ve cümbüş çalınarak eğlenceli şarkılar söylendi. Müzik dinletisinde bazı ünite çalışanları da alkış tutarak eşlik etti. Kimi hastalar duygusal anlar yaşarken kimi hastalar ise müzik dinletisini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 03:27 Kaynak: İHA
Sivas Zara, Genel
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