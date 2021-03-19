Sağlık çalışanları Çanakkale Zaferini unutmadı - Son Dakika

Sağlık çalışanları Çanakkale Zaferini unutmadı

19.03.2021 01:27

Sağlık çalışanları Çanakkale Zaferini unutmadı Manisa'da Sağlık Sen Şehit Yakını ve Gazi Memurları Komisyonu tarafından İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde şehitler için lokma hayrı yapılarak Kur'an-ı Kerim okundu Tür4k bayrağı açan sağlıkçılar şehitleri unutmadıklarını gösterdi Manisa Sağlık Sen...

Sağlık çalışanları Çanakkale Zaferini unutmadı

Manisa'da Sağlık Sen Şehit Yakını ve Gazi Memurları Komisyonu tarafından İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde şehitler için lokma hayrı yapılarak Kur'an-ı Kerim okundu

Tür4k bayrağı açan sağlıkçılar şehitleri unutmadıklarını gösterdi

MANİSA - Manisa Sağlık Sen Gazi ve Şehit Yakınları Komisyonu tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi için Manisa İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde lokma dağıtılarak ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak şehitler için dualar edildi.

Düzenlenen törene Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Daire Başkanları, Manisa Sağlık Sen Şehit Yakını ve Gazi Memurları Komisyonu üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman ve sağlık çalışanları katıldı. Program, Sağlık Müdürlüğü önünden geçen vatandaşlara lokma ikramında bulunulmasıyla başlarnırken, Merkezefendi Devlet Hastanesi manevi destek görevlisi Şükrü Akdağ tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Yapılan duaların ardından programa katılanlara dağıtılan Türk bayrakları açılarak, Çanakkale Zaferi'nin ve şehitlerin unutulmadığı gösterildi.

Programa katılan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, "Bugün Manisa'da şehitlerimizi saygıyla ve hürmetle anıyoruz. Sabah şehitlikteki programdan sonra tüm şehitlerimizin mezarlarını tek tek ziyaret ederek onları yad ettik, dualar okuduk. Kur'an-ı Kerim okundu. Şehitlerimizi yeniden gönülden en derin duygularımızla hatırladık. Şehitler vatanları için çok büyük gayret göstermiş, her şeylerinden, geleceklerinden vazgeçmiş insanlar. Onları her gün hatırlamamız elzemdir diye düşünüyoruz. Manisa Sağlık Sen Şehit ve Gazi Memurları Komisyonu Başkanı Yusuf Kıyışkan tarafından tertip edilen programda şehitlerimiz için dua edilecek, lokma hayrı yapılacak ve bayrak dağıtımı gerçekleştirilecek. Biz de buraya davet edildik ve seve seve geldik. Başkanımız Yusuf Kıyışkan'ı candan gönülden tebrik ediyorum. Şehitlerimizi bir gün değil her gün hatırlamamız gerekiyor. Şehitlerimiz vatanları için yaşadı, vatanları için mücadele ettiler. Onlar toprağa değil kalplere gömüldüler. Şehitlik mümin için hayat, münafık için ise ölüm ve çürümeden ibaret. Bu bağlamda şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağımızı belirtiyorum. Şehitlerimiz vatan toprağının teminatıdır." dedi.

Şehitleri anmak ve Çanakkale Deniz Zaferinin 106. yılını kutlamak için bir program düzenlediklerini kaydeden Manisa Sağlık Sen Şehit Yakını ve Gazi Memurları Komisyonu Başkanı Yusuf Kıyışkan ise şunları söyledi: "18 Mart Çanakkale Zaferi münasebetiyle komisyon olarak şehitlerimiz anısına lokma hayrı döktürdük. Allah hayrımızı kabul eylesin" diyerek şehitlerin hiçbir zaman unutulmadığını ve unutturmayacaklarını sözlerine ekledi.

Program Türk bayraklı rozet ve Türk Bayrağının dağıtımıyla sona erdi.

Sağlık çalışanları Çanakkale Zaferini unutmadı
Sağlık çalışanları Çanakkale Zaferini unutmadı
Sağlık çalışanları Çanakkale Zaferini unutmadı
Sağlık çalışanları Çanakkale Zaferini unutmadı

Çanakkale, Manisa, Şehit, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sağlık çalışanları Çanakkale Zaferini unutmadı - Son Dakika


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