Sağlık çalışanları, çektikleri video ile 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde görev yapan doktor ve sağlık çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çektikleri video ile kutladı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde koronavirüs salgını nedeniyle görevleri başında olan doktor ve sağlık çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamayı ihmal etmedi. Hekimler ve sağlık çalışanları, çektikleri video ile başta kendi çocukları olmak üzere tüm çocukların bayramını kutlayarak, evde kalmalarını istedi.

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ANKARA, -