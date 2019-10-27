Son Dakika Haberleri: Sağlık çalışanları çöp topladı
Son Dakika Yerel Sağlık çalışanları çöp topladı

Sağlık çalışanları çöp topladı

56 dakika önce

- Sağlık çalışanları çöp topladıBURSA - Bursa Hayat Hastanesi çalışanları, çevre kirliliğine dikkat çekmek için ellerine aldıkları poşetlerle ormandaki çöpleri tek tek topladı.

- Sağlık çalışanları çöp topladı

BURSA - Bursa Hayat Hastanesi çalışanları, çevre kirliliğine dikkat çekmek için ellerine aldıkları poşetlerle ormandaki çöpleri tek tek topladı.

Hayat Hastanesi çalışanları, doğa ve çevre temizliği için, Cumalıkızık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda buluştu. Sağlık çalışanları, ellerine aldıkları süpürgelerle vatandaşlar tarafından etrafa atılan çöpleri süpürüp torbalara doldurdu. Çevreye olan hassasiyetlerini ortaya koyan hastane personeli, topladıkları çöplerle bir kamyonu doldurdu. Çalışanlarla birlikte bulunan Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, "Hastane ailesi olarak topluma sağlıktan ötürü sorumluluğumuz olduğu kadar, çevreye de sorumluluğumuz bulunuyor. Çevreyi temiz tutabilmek için çalışanlarımızın ve ailelerinin katıldığı bir program gerçekleştirdik. Ellerimize aldığımız çöp torbaları, süpürgeler ve faraşlarla ormanın içerisindeki çöpleri toplamaya çalıştık. Çevreyi temizlemekten çok, çevreyi kirletmemeye dikkat çekmek istedik" dedi.

Kendilerine düşen görevi bir nebze de olsa yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özkul, "Bugün ormanı temizledik. İlerleyen günlerde denizi temiz tutmanın önemine dikkat çekeceğiz. Ağaç da dikerek bunu pekiştireceğiz" diye konuştu.

Sağlık çalışanları çöp topladı

Cumalıkızık, Bursa, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstifa etmeyen sendika başkanını döverek hastanelik ettiler
Bedava döner dağıtıldığını duyan vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu Son pişmanlık fayda etmedi..."Uyuşturucu içiyoruz, pişmanız, bir daha içmeyeceğiz" Çıplak fotoğraflarıyla ülkede gündem olan Katie Hill'in bacak arasındaki Nazi dövmesi dikkat çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 10:57:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık çalışanları çöp topladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]