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Sağlık çalışanları Darülaceze'ye misafir oldu - Son Dakika

Sağlık çalışanları Darülaceze'ye misafir oldu

25.12.2021 12:43
Sağlık çalışanları Darülaceze'ye misafir oldu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ve sağlık çalışanları, Darülaceze yönetimi ve çalışanlarıyla bir araya geldi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ve sağlık çalışanları, Darülaceze yönetimi ve çalışanlarıyla bir araya geldi.

Darülaceze etkinlik salonunda gerçekleştirilen programa sağlık çalışanları, Darülaceze yöneticileri ve gönüllüleri katıldı.

Darülaceze ve sakinlerine ilişkin videoların gösterilmesinin ardından konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, eski dönemlerde de kurumu ziyaret ettiğini belirterek, kurumun büyük bir gelişim ve değişim gösterdiğini söyledi.

Darülaceze'nin önemli hizmetler verdiğini anlatan Memişoğlu, Darülaceze'yi kuran Sultan 2. Abdülhamid'in önemli bir vizyon ortaya koyduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kurumun son yıllarda yeniden yapılanmasını sağlayarak güzel bir örneklik teşkil ettiğini dile getirdi.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin de yine Sultan Abdülhamid tarafından benzer bir vizyonla kurulduğunu bildiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın, medeniyetimizin ne olduğunu gelecek nesillere anlatmamız lazım. Rus Savaşları'ndan sonra muhtaç çocuklar, yaşlılar, göçmenler için yapılmış, hedeflenmiş bir kurumdan bahsediyoruz. Bugün medeni, çok ileri dediğimiz zengin ülkelerin birkaç yüz kişiyi aldıkları zaman kıyamet kopardığını görüyoruz. Bu ülke milyonlarca muhtaç insana bugün yine kapılarını açtı. Tıpkı, 150 yıl kadar önce Osmanlı-Rus savaşı sebebiyle bize sığınan insanlara açtığımız gibi. Gönül anlamında toplum olarak biz hiç değişmedik. Ama biz nerede değiştik? Çalışkanlıkta değiştik, iş yapmakta değiştik. Gece gündüz çalışmamız lazım ki işte bizi devamlı gönlümüzün ve kapılarımızın da açık olduğu muhtaçlara, düşkünlere hizmet etme gücüne çok daha iyi kavuşalım."

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci de sağlıkçıları kurumlarında ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, hizmetleri için teşekkür etti.

Kurum çalışmaları hakkında da bilgi veren Cebeci, bulundukları makamları insanlara hizmet için kullandıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Cebeci, günün anısına Memişoğlu'na Darülaceze'de üretilen bir atkı hediye ederken program hatırı fotoğrafının çektirilmesiyle sona erdi.

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İl Sağlık Müdürü, Kemal Memişoğlu, Darülaceze, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanları Darülaceze'ye misafir oldu - Son Dakika


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