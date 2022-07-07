Sağlık çalışanları eylemde; 'Gerçekten melek gibi bir insana kıydılar' - Son Dakika
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Sağlık çalışanları eylemde; 'Gerçekten melek gibi bir insana kıydılar'

07.07.2022 12:42
Sağlık çalışanları eylemde; 'Gerçekten melek gibi bir insana kıydılar'

KARAMAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Dr. Sülbiye Karaburgu, öldürülen Dr. Ekrem Karakaya ile birlikte çalıştığını belirterek, "Ne bizlere ne de hastalara sesini yükseltti.

KARAMAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Dr. Sülbiye Karaburgu, öldürülen Dr. Ekrem Karakaya ile birlikte çalıştığını belirterek, "Ne bizlere ne de hastalara sesini yükseltti. Her şeyini bizim ile paylaştı. Bu şiddet artık son bulsun. Gerçekten şu an konuşamıyorum. Gerçekten melek gibi bir insana kıyanlara, hiçbir şey söyleyemiyorum" dedi.

Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay, dün öğle saatlerinde Konya Şehir Hastanesi'nde görevli kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'yı klinikte tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. İnfial yaratan cinayet sonrası sağlık çalışanları, tüm yurtta 2 günlük eylem kararı aldı. İş bırakan sağlık personeli, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği önünde toplanarak saldırıyı kınadı.

'NE BİZLERE NE DE HASTALARINA SESİNİ YÜKSELTTİ'

Öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın hocası olduğunu belirten endokrinoloji uzmanı Dr. Sülbiye Karaburgu, gözyaşlarını tutamadı. Dr. Karakaya'nın hep güler yüzlü olduğunu ifade eden Dr. Karaburgu, "Ekrem ağabeyim ile 2002 Eylül döneminde beraber çalışma fırsatı buldum. 6'ncı sınıf öğrencisiydim ve intern olarak çalışıyordum. Ne bizlere ne de hastalara sesini yükseltti. Her şeyini bizim ile paylaştı. Bizim harçlığımız olmadığı zamanlar, bize harçlık verdi. Bizlere yemek ısmarladı. Hastalara hiçbir zaman gülen yüzünü eksik etmedi. Keşke böyle bir olay hiç olmasaydı. Allah'ım mekanını cennet eylesin. Bu şiddet artık son bulsun. Gerçekten şu an konuşamıyorum. Gerçekten melek gibi bir insana kıyanlara, hiçbir şey söyleyemiyorum" dedi.

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Sağlık Çalışanları, Doktor Ekrem Karakaya'nın Öldürülmesinin Ardından İki Gün Süreyle İş Bırakacak: 'Giderlerle Gitsinler' Diyenlere Sesleniyoruz. Sağlık Çalışanları, Doktor Ekrem Karakaya'nın Öldürülmesinin Ardından İki Gün Süreyle İş Bırakacak: 'Giderlerle Gitsinler' Diyenlere Sesleniyoruz. Sağlık çalışanları yarın iş bırakacak Sağlık çalışanları yarın iş bırakacak
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanları eylemde; 'Gerçekten melek gibi bir insana kıydılar' - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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