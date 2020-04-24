Sağlık çalışanları hastane koridorunda İstiklal Marşı okudu - Son Dakika

Sağlık çalışanları hastane koridorunda İstiklal Marşı okudu

Covid-19 hastalarının tedavisinde görev doktor ve personel İstiklal Marşı okudu

AFYONKARAHİSAR - Tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar'da da 23 nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu akşam saat 21.00'da tüm vatandaşlar hep bir ağızdan istiklal marşını okurken, Covid-19 hastalarının tedavisinde görev alan doktor ve personellerde hastane koridorunda sosyal mesafeyi koruyarak saygı duruşunda bulanarak İstiklal Marşı okudular.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 pandemi hastaları ile ilgilenen doktorlar, hemşireler ve sağlık görevlileri bugün Saat 12.00'da hastane koridorunda hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudular.

Öte yandan Afyonkarahisar'da balkonlardan istiklal marşı okunurken Kanlıca Mahallesi TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşlar cadde sosyal mesafeyi koruyarak ellerinde Türk Bayrakları ile saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudular.