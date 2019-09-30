Son Dakika Haberleri: Sağlık çalışanları, hastanede "sepsis" standı açtı
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Sağlık çalışanları, hastanede "sepsis" standı açtı

1 saat önce

Çatak Devlet Hastanesi personeli, sepsis hastalığı ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla hastanede stant açtı.

Sağlık çalışanları, hastanede

Çatak Devlet Hastanesi personeli, sepsis hastalığı ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla hastanede stant açtı.

Hastane bahçesinde vatandaşlara broşür dağıtan sağlık çalışanları, sepsis hastalığının belirtileri, nasıl önleneceği, risk gruplarının neler olduğu ve hastalıktan korunmanın yolları hakkında bilgi verdi.

Başhekim Tarık Temel, yaptığı açıklamada, sepsisin ciddi bir hastalık olduğunu söyledi.

Hastalık nedeniyle her 4-5 saniyede bir kişinin hayatını kaybettiğini belirten Temel, "Bu hastalık konusunda farkındalık oluşturmak için yaptığımız etkinlikte vatandaşlara broşür dağıtarak bilgilendirme yaptık. Umarız etkinliğimiz amacına ulaşmıştır." dedi.

Devlet Hastanesi, Çatak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:06 Kaynak: AA
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