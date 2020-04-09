Sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla maske üretiyorlar - Son Dakika

Sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla maske üretiyorlar

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3D yazıcılarla sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesince, sağlık çalışanlarına destek olmak için 3D yazıcılarla siperlik maske üretimine başlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, korona virüs salgını sürecinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına destek olabilmek amacıyla siperlik maske üretimi başlattı. 5 adet 3D yazıcı ile günlük ortalama 30 siperlik maske üretimi gerçekleştirmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç durumuna göre sayıda artış yapabilecek.

Toroslar Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi'nde açılan atölyede, el değmeden ve steril bir ortamda üretimi gerçekleştirilen maskeler ile sağlık çalışanlarına destek olunması hedefleniyor.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila, özellikle korona virüs ile mücadele kapsamında en büyük katkıyı sağlayan sağlık çalışanlarına katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek, "3D yazıcılarımızı, gıda sektöründe üretim yapan dünyaca ünlü bir firma bize bağışta bulundu. Yine toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği olarak, burada görev alan tüm çalışanlarımız da gönüllü" dedi.

"Sağlık çalışanlarımızın yanındayız"

Atila, piyasanın altında bir maliyet ile siperlik maske üretimini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, önümüzdeki günlerde de yine sağlık çalışanları için 'video laringoskop' üretimini başlatacaklarını belirtti. Atila, "Böylece maliyetimizi çok düşürdük. Bir siperlik maske, bize yaklaşık 4 TL gibi bir fiyata geliyor. Piyasada bunun çok üzerinde maliyetlerle satışları var. Biz, sağlık çalışanlarımıza tamamen ücretsiz olarak dağıtımını yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde, yine 3D yazıcılarımızla 'video laringoskop' üretimine başlayacağız. Özellikle 112'lerde, acillerde çalışan ya da entübe edilmesi gereken hastalara uzaktan müdahale etme şansı yakalayacağımız bir laringoskop üretimi yapıp, yine bunu sağlık çalışanlarımıza ücretsiz olarak vereceğiz" ifadelerini kullandı.