Sağlık çalışanları için hastane bahçesine 81 fidan dikildi - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Düzce İl Temsilciliği tarafından sağlık çalışanları adına Pandemi Hastanesinin önüne 81 fidan dikildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Pandemi Yerleşkesi'nin önüne gelen TÜGVA İl Temsilcisi Ersoy Mutlu ve üyeler, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ile beraberinde getirdikleri fidanları hastane bahçesine dikti.

Her bir sağlık çalışanının adının verildiği fidanlar, sağlık çalışanları ve üyeler tarafından toprakla buluşturuldu.

TÜGVA İl Temsilci Ersoy Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sağlık çalışanlarının özveriyle yoğun mesai yaptıklarını, kendilerinin de sağlık çalışanlarına katkı sağlamak için 81 fidan alarak Düzce Muncurlu Pandemi Hastanesinin önüne diktiklerini söyledi.

Fidan dikimini sağlık çalışanlarına moral vermek ve sosyal farkındalık oluşturmak için düzenlediklerini anlatan Mutlu, "Türkiye'nin 81'inci ili olduğumuz için 81 fidan aldık ve hastanemizin önüne dikimini sağladık. Sağlık çalışanlarımız bu süreçte gece gündüz çalışıyor. Bizler de onlara destek olmak istedik. Her sağlık çalışanımızın bir fidanı olsun istedik." diye konuştu.

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da Kovid-19 sürecinde her sağlık çalışanın cansiperane çalıştığını vurgulayarak, "Bu süreçte bazı sağlık çalışanlarımız hayatlarını kaybetti. Bugün hem onların adına hem de burada çalışan ekibimiz adına 81 fidan dikimi gerçekleştirdik. TÜGVA temsilcilerimizin bu düşüncesi bizi çok mutlu etti. Bu süreci halkımız ile birlikte evde kalarak aşacağız." ifadelerini kullandı.