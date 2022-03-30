Sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu - Son Dakika
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Sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu

30.03.2022 16:42

Sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturulduKIRKLARELİ Kırklareli'nde sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu.

Sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu

KIRKLARELİ Kırklareli'nde sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu.

Korona virüs ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları için Orman İşletme Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğünce hatıra ormanı oluşturuldu. Erikler köyü yakınlarında oluşturulan hatıra ormanına sağlık çalışanları 400 adet fidan dikti.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit oluşturulan hatıra ormanıyla pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını andıklarını belirterek, "Bizim için manidar bir etkinlik. Pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık ordusunda çalışan arkadaşlarımızı anıyoruz diktiğimiz ağaçla. Pandemi döneminde gayret gösteren tüm çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Bir kere öldü, iki kere defnedildi Bir kere öldü, iki kere defnedildi

Orman İşletme Müdürlüğü, Koronavirüs, Kırklareli, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu - Son Dakika


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