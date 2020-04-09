Sağlık çalışanları için hayallerini erteleyip maske üretmeye başladılar - Son Dakika
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Sağlık çalışanları için hayallerini erteleyip maske üretmeye başladılar

6 saat önce

Bursa'da üç boyutlu (3D) yazıcılarla üretim yapacak işletme kurma hayaliyle buluşan 3 girişimci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle planlarını erteleyerek sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu yüz koruyucu siperlik maske üretmeye başladı.

Sağlık çalışanları için hayallerini erteleyip maske üretmeye başladılar, System.String[]

Bursa'da üç boyutlu (3D) yazıcılarla üretim yapacak işletme kurma hayaliyle buluşan 3 girişimci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle planlarını erteleyerek sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu yüz koruyucu siperlik maske üretmeye başladı.

Fatih Onay, İbrahim Abanoz ve Mesut Kadı, sene başında üç boyutlu tasarım ve baskı hizmeti verecek işletme kurma kararı verdi.

İlk etapta iki adet 3D yazıcı ile bu yazıcıların modellemesi için kullanılan termoplastik ham madde olan flament alan üç arkadaş, yaptıkları harcamaların geri dönüşünü almak üzere firmayı hayata geçirecekken Kovid-19 salgını yayıldı.

Türkiye'de de vakaların görülmesiyle maske ihtiyacının artmasından etkilenen girişimciler, bu süreçte fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının maske ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçti.

Üç arkadaş, kendi işletmelerini kurma hayalini erteleyerek ellerindeki yazıcı ve malzemelerle sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik maske üretmeye başladı.

32 hastaneye toplam 1240 maske gönderildi

Fatih Onay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda bir plastik firmasında proje mühendisi olarak çalıştığını söyledi.

"Elimizde 3D yazıcılarımız ve yazıcılarda kullanılan malzeme stokumuz vardı ancak koronavirüs salgınının artmasıyla firmanın açılışını gerçekleştirmedik. Bu malzemelerle siperlik maske üretebileceğimize karar verdik." diyen imalat mühendisi Onay, "İlk ürettiğimiz siperlik maskeleri verdiğimizde doktorlar bize bu maskelere çok ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Biz de üretimi daha hızlandırmayı ve artırmayı planladık." ifadesini kullandı.

Üretim kapasitesini artırınca ham madde ihtiyaçlarının ortaya çıktığını dile getiren Onay, durumu çevrelerindeki eş, dost ve akrabalarına aktardıklarını ve bazı akrabalarının bu ham maddeleri temin ettiğini anlattı.

Onay, kendilerine üç arkadaşının daha gönüllü olarak destek verdiğini, böylece toplamda 6 kişinin gece gündüz maske yapmak çalışmaya devam ettiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 1240 siperlik maske ürettik ve Bursa başta olmak üzere Bartın, Trabzon, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik'teki 32 hastaneye gönderdik. Göndereceğimiz iller de var. Yazıcılarımız gece gündüz sürekli çalışıyor. Gece çalışan arkadaşlarımız da var. Malzemeler yazıcıdan çıktıktan kesme işlemleri ve sonra montaj kısmı oluyor. Böylelikle siperlik maskeleri üretiyoruz. Koronavirüsle mücadelede doktorlarımıza bir katkıda bulunmak istedik. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz."

İş kurma fikrinden vazgeçmediklerini belirten Onay, salgın kontrol altına alındıktan ve hayatın akışı normale döndükten sonra firmayı açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Elektrik elektronik mühendisi İbrahim Abanoz da maske yaptıklarını duyan başka kişilerin 3D yazıcılarını kendilerine verdiğini söyledi.

Böylece üretimin arttığını ifade eden Abanoz, "Daha sonra satın aldığımız yazıcılar ve bize emanet edilenlerle beraber şu anda 7 yazıcı var. 6 kişilik ekiple dönüşümlü olarak gece gündüz çalışıyoruz. Geceleri de durmuyoruz. Günlük 200 adet siperlik maske üretebiliyoruz." dedi.

"Salgın bitene kadar maske üretimine devam edeceğiz"

Yaklaşık 13 yıldır seramik sanatıyla uğraşan Mesut Kadı ise salgın bitene kadar maske üretimine devam etmeyi düşündüklerini belirtti.

Bu süreçte sağlık çalışanlarına destek olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kadı, "Günde bazen 12 saat çalıştığımız oluyor. Bazı sağlık çalışanları ailelerinin yanına bile gidemiyor, çocuklarıyla görüşemiyor. Ürettiğimiz siperlik maskelerle onlara bir katkı sağlamamız bizim için çok büyük bir mutluluk. Keyif alarak çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Koronavirüs, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:12 Kaynak: AA

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