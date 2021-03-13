Sağlık çalışanları için hediyelik kitaplar - Son Dakika

Bkmkitap'tan Tıp Bayramı'na özel sağlık çalışanlarına hediye edilebilecek kitap önerileri.

Türkiye'de uzun yıllardır 14 Mart tarihinde kutlanan Tıp Bayramı için doktor ve sağlık çalışanlarına hediye önerilerinde tıp konulu kitaplar yer alıyor. Tıp Bayramı tarihte ilk kez 1919 yılında İstanbul'un işgalini protesto eden tıp okulu öğrencileriyle ve dönemin doktorlarıyla kutlanmaya başlanmış, on yıl sonra ise Bursa'da ilk kez Türkçe tıp eğitiminin başlamasıyla bu tarih 2 Mayıs'a çekilse de 1937'den itibaren geleneksel olarak yine 14 Mart tarihinde kutlanmaya devam etmiştir. 1976'dan bugüne dek 14 Mart'ı içine alan hafta ise "Tıp Haftası" olarak kutlanmaktadır. Bkmkitap Kurumsal İletişim Yöneticisi Esma Ekmen, "Ülkemizde özellikle son bir yılda ortaya çıkan salgınla birlikte sağlık çalışanlarımız üstün bir çaba ve kahramanlık gösterdiler ve göstermeye devam ediyorlar. Bkmkitap Ailesi olarak covid-19 ile mücadelede hastanelere ateşölçer, nabızölçer gibi desteklerle elimizden geleni yapıyoruz. Böylesine önemli bir haftada sağlık çalışanlarına hediye almak isteyen okurlarımıza özel bir seçki hazırladık. Kitap önerilerimizin yanı sıra yine doktorlarımızın seveceği kahveler, kupalar ve elektronik aletlerde sitemizde yer almaktadır" dedi.

Tıp konulu kitap önerileri paylaşan Ekmen, hediye olarak kitap seçmelerinin nedenini ise "Biz doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın bugünkü kahramanlıklarının başlangıcının bir kitap olduğunu biliyoruz, "Bir Kitapla Mümkün" düşüncesiyle tıp konulu romanlardan oluşan en güzel kitap seçeneklerini derledik" diye konuştu.

Kitap önerileri ise şu şekilde sıralandı;

"Genç bir doktorun anıları - Mihail Bulgakov, Sakın Zarar Verme - Henry Marsh, Belleğin Peşinde - Eric R. Kandel, En İyi İlacı Ararken - Arthur Bank, İbni Sina'nın Talebesi Hekim - Noah Gordon, Onursal Doktor Olamamanın Büyük Onuru, Aziz Nesin, Doktor Moreau'nun Adası - H.G.Wells, Doktor Hastalandı - Anthony Burgess, Doktor Ox'un Deneyi - Jules Verne, Köpek Kalbi - Mihail Bulgakov." - BURSA