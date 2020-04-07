Sağlık çalışanları için maske üretmeye başladılar - Son Dakika

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Sağlık çalışanları için maske üretmeye başladılar
6 saat önce
DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik Merkezi Gönüllüleri sağlık çalışanları için korumalı maske üretimine başladı.
DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik Merkezi Gönüllüleri sağlık çalışanları için korumalı maske üretimine başladı.
Korona virüs pandemisi sonrasında yoğun bir mesai harcayan sağlık çalışanlarına bir destekte Düzce Gençlik Merkezi Gönüllüleri'nden geldi. Fedakar sağlık çalışanlarına Korumalı Maske üretmeye başlayan Gençlik Merkezi, 5 kullanımlık siper maskeleri Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ki görevlilere teslim edecek. Günde ortalama 400-500 arası yapılması planlanan korumalı maskeler salgın bitesiye kadar her gün üretilmeye devam edilecek. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:14 Kaynak: İHA
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