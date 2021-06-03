Sağlık çalışanları için Rusya'dan Türkiye'ye yüzecekler

Türk ve Rus yüzücüler, sağlık çalışanlarına destek vermek için Rusya'dan Türkiye'ye yüzecek.

Organizasyonda Bakırköy Ataspor Kulübü sporcusu Deniz Kayadelen de yer alacak.

Organizasyonla ilgili açıklamada bulunan Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organizasyonu yapılan bu anlamlı müsabakaya sporcumuz Deniz Kayadelen'in katılmasından mutluluk duyduk." dedi.

Sporcuları Deniz Kayadelen'in üstüne düşen görevi fazlasıyla yapacağını vurgulayan Babaoğlu, "Deniz, dünyanın açık sularında Türkiye'nin en büyük gururudur. Türk kadının gücünü, azmini, çalışkanlığını tüm dünyaya su sporları vasıtasıyla gösteren biridir. Tüm sağlıkçılarımıza da insanlık adına gösterdikleri bu gayret için de minnet ve şükran duyuyoruz." diye konuştu.

Bakırköy Ataspor Kulübü sporcusu Deniz Kayadelen ise Türk Milli Takımı olarak güzel bir ekip oluşturduklarını vurgulayarak, "Bu müthiş mücadeleyi yaşamak istiyoruz. 4-5 gün sürecek bir yarış olacak. Bu organizasyonun parçası olmaktan mutluluk ve onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Dünyada bir ilki başaracaklarını belirten Deniz Kayadelen, " Soçi'den Giresun'a 320 kilometre yüzeceğiz. Aynı zamanda sağlık çalışanlarının enerjisine, emeğine karşılık maraton yüzmek istiyoruz. Onlar gece gündüz bizim sağlığımızı kurtarmaya çalışıyorlar. Rus ve Türk milli takımları olarak yüzeceğiz." şeklinde konuştu.